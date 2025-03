Arriba la felicitat a Mercadona: Juan Roig pren una decisió a les seves botigues

Mercadona, un dels supermercats més populars, està duent a terme una transformació significativa que impactarà tant als seus clients com a les seves botigues. La companyia, dirigida per Juan Roig, segueix una estratègia innovadora que busca millorar el funcionament dels seus establiments, optimitzant l'experiència de compra. Amb aquest canvi, Mercadona s'adapta als nous temps, afrontant reptes energètics i oferint serveis més complets.

El model de negoci de la cadena s'està centrant en la creació de noves botigues que maximitzin la rendibilitat i l'eficiència operativa. Aquesta decisió és clau perquè Mercadona continuï el seu creixement i segueixi sent competitiva en un mercat tan canviant. A més, busca millorar l'experiència dels clients en crear espais més còmodes i moderns.

Tienda 8: el model que transforma Mercadona

Des de 2016, Mercadona ha implementat un nou model de botiga conegut com a "Tienda 8". Aquestes botigues són espais més grans i eficients que permeten a la companyia oferir un millor servei i major comoditat als clients.

Segons Juan Roig, aquest model és "el doble de rendible" que els formats tradicionals. La mida i l'estructura d'aquestes botigues són fonamentals per assolir aquest objectiu, ja que permeten una major capacitat d'emmagatzematge i millor distribució.

Una de les característiques de les Tiendas 8 és la seva eficiència, Mercadona ha començat a tancar establiments que no compleixen amb els estàndards d'eficiència energètica i rendibilitat. En el seu lloc, els locals renovats ofereixen més serveis, com l'espai "A punt per menjar", que s'està implementant de forma progressiva en diverses botigues. Aquest canvi també permet a la cadena reduir els costos operatius i millorar la productivitat.

L'expansió i els plans futurs de Mercadona

El 2025, més de 1.400 botigues de Mercadona (aproximadament el 85% de la seva xarxa) ja han adoptat el model de Tienda 8. Aquest tipus d'establiments no només s'està implementant a Espanya, sinó també a Portugal, on tots els nous locals ja segueixen aquest format. L'objectiu de l'empresa és estendre aquest model a totes les seves botigues en un futur pròxim.

A més de l'optimització en el disseny i l'estructura del lloc, Mercadona també està apostant per la incorporació de noves tecnologies per facilitar el procés de compra als seus clients. La cadena està treballant en la implementació de sistemes de pagament més àgils i eficients, com caixes automàtiques i opcions de pagament sense contacte.

Amb aquesta transformació, Mercadona demostra la seva capacitat per adaptar-se a un mercat en constant canvi. Aquest model renovat té el potencial de redefinir la forma en què els consumidors interactuen amb els supermercats en el futur.