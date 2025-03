Mercadona ho torna a fer: arrasa amb la bogeria que més envegen Sephora i Primor

Mercadona sempre sap sorprendre els seus clients amb productes innovadors i efectius per a la cura personal. En aquesta ocasió, ha llançat un producte que s'ha guanyat ràpidament l'atenció d'aquells amb cabells rossos, grisos i decolorats. Aquesta vegada, la cadena ha donat en el clau amb una opció que manté el teu color intacte, alhora que hidrata i revitalitza el teu cabell, combatent els reflexos indesitjats.

Fórmula millorada amb carbó actiu de bambú

La mascareta Ultra Platinum de Mercadona és l'opció ideal per a aquells que busquen mantenir un color ros fred o cuidar els seus cabells decolorats. Aquesta fórmula millorada inclou carbó actiu de bambú, un ingredient natural que no només aporta una brillantor espectacular, sinó que també actua com a purificador. El carbó actiu és conegut per la seva capacitat per eliminar les impureses i els residus que poden deixar un cabell opac, retornant la seva vitalitat.

Amb l'ús d'aquesta mascareta, notaràs com els reflexos groguencs desapareixen, deixant pas a un to fred i brillant. Aquest producte és perfecte per a aquells que busquen neutralitzar aquests tons càlids que solen aparèixer en els cabells rossos i decolorats. A més, el carbó actiu de bambú assegura una neteja profunda del cabell sense danyar-lo, deixant-lo suau i manejable.

Només necessites aplicar una petita quantitat sobre el cabell net i humit, deixar-la actuar uns minuts i esbandir. La seva fórmula de fàcil distribució permet que cobreixis tota la teva cabellera de manera ràpida i sense complicacions. Aquesta mascareta s'adapta perfectament a la teva rutina de bellesa, donant-te resultats de saló sense haver de sortir de casa.

La seva efectivitat és immediata. Notaràs una millora visible en la textura del cabell després de la primera aplicació, amb un cabell més suau, manejable i lliure de reflexos grocs. A més, sent fàcil d'aplicar, és perfecta per a aquells que tenen poc temps, però encara volen mantenir el seu cabell amb un color vibrant i saludable.

Ideal per a cabells rossos, grisos o decolorats

El millor d'aquesta mascareta és la seva versatilitat, ja que està dissenyada per a tot tipus de cabells rossos, grisos o decolorats. No importa si el teu cabell és natural o tenyit, aquesta mascareta pot ajudar a mantenir-lo saludable i en la seva millor forma. La seva fórmula suau neutralitza els tons grocs i també cuida de l'estructura del cabell, evitant que s'assequi o es torni trencadís.

El producte està especialment pensat per a aquells amb cabell ros o decolorat, que requereixen un tractament més delicat i específic. Amb ingredients d'alta qualitat com el carbó actiu de bambú, aquesta mascareta no només millora el color, sinó que també nodreix i revitalitza el cabell, deixant-lo en el seu millor estat.

La mascareta Ultra Platinum de Mercadona, amb 200 ml de producte, té un preu de només 3,95 euros. Aquest preu fa que el producte sigui accessible per a tots els que busquen mantenir el seu cabell en la seva millor forma no hagin de gastar molt. Per pocs diners, pots gaudir d'un tractament eficaç que manté el teu cabell ros, gris o decolorat brillant i saludable.

Comparat amb altres mascaretes del mercat, aquest producte ofereix una relació qualitat-preu excepcional. No només és econòmic, sinó que la seva efectivitat és comparable a altres productes molt més cars. Mercadona ha aconseguit oferir una solució perfecta per a aquells que busquen una cura professional del cabell sense trencar el pressupost.

Preus i ofertes actualitzats el dia 25/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis