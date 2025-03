Arriba la felicitat al centre comercial Splau de Barcelona: l'obertura més esperada

El centre comercial Splau segueix ampliant la seva oferta gastronòmica amb noves propostes. No és d'estranyar, ja que es tracta d'un espai de referència per a aquells que busquen varietat, qualitat i experiències de consum úniques. Ara, una obertura recent promet convertir-se en el nou punt de trobada per als amants del bon menjar.

L'arribada de La Tremenda ha despertat gran expectació entre els visitants de Splau. Amb un enfocament centrat en ingredients acuradament seleccionats i receptes ben elaborades, la seva proposta es destaca per la seva qualitat i originalitat. Des d'ara, aquells que visitin el centre podran gaudir d'una opció gastronòmica única, plena de sabor i frescor.

Un nou espai per als amants de les hamburgueses

La Tremenda, cadena d'hamburgueseries gourmet nascuda a Barcelona el 2020, ha inaugurat un restaurant a Splau. Amb 57 m² de superfície i un equip de quatre empleats, es troba a la zona de restauració a l'aire lliure, El Pati. Aquest espai ofereix un entorn ideal per gaudir d'una experiència gastronòmica en un ambient agradable.

El concepte de La Tremenda es basa en la qualitat dels seus ingredients i l'atenció al detall en cada recepta. Les seves hamburgueses s'elaboren amb carn de vedella Dry-Aged i pa brioix americà, a més de comptar amb productes frescos de proveïdors locals. El menú inclou opcions variades, des d'hamburgueses de vedella i pollastre fins a alternatives vegetarianes, a més d'entrants com natxos i tequeños.

Amb aquesta obertura, la marca reforça la seva presència a Catalunya, on ja suma 12 establiments. La ubicació a Splau respon a una estratègia d'expansió que busca consolidar-se a l'àrea metropolitana de Barcelona. Frank Martínez, cofundador de l'empresa, ha destacat la importància d'aquesta nova localització, que permetrà acostar la seva proposta a un públic més ampli.

Una oferta gastronòmica en constant evolució

Splau s'ha convertit en un referent en restauració, amb una oferta diversa que abasta diferents cuines del món. El Pati, on es troba La Tremenda, reuneix marques reconegudes i espais dissenyats per gaudir d'una experiència completa. L'arribada d'aquesta hamburgueseria complementa una oferta que inclou opcions italianes, argentines, americanes i asiàtiques.

Ricard Doga, gerent de Splau, ha assenyalat que el centre aposta per marques innovadores que aportin valor als seus visitants. La ubicació a l'aire lliure, amb una panoràmica a El Pati, permet gaudir del menjar en un entorn atractiu. Aquesta estratègia busca mantenir Splau com un punt de referència per a aquells que busquen qualitat i varietat en un sol lloc.

Des de la seva obertura el 2010, Splau ha evolucionat per adaptar-se a les tendències del mercat. Amb més de 150 locals i una afluència notable de visitants, continua sent una destinació clau per a l'oci i la gastronomia a la zona. La incorporació de La Tremenda reforça el seu compromís amb la diversitat i la innovació en la seva proposta culinària.