Ni Lidl, ni Mercadona: el famós supermercat que obre noves botigues per tot Espanya

El sector dels supermercats està en constant canvi, amb noves obertures i estratègies per atreure més clients. A Espanya, Mercadona i Lidl lideren clarament el sector, encara que hi ha una altra coneguda cadena que ha experimentat un gran creixement. D'una forma lenta, però constant, aquesta altra cadena de supermercats s'està expandint a moltes regions d'Espanya.

Parlem de Veritas, una cadena especialitzada en alimentació ecològica, que es consolida amb una proposta diferent. El seu model de negoci es basa a oferir aliments naturals, cosa que li ha permès augmentar la seva presència en els últims anys. Ara, amb noves inversions, planeja fer un pas més i reforçar la seva posició en el mercat.

Un pla d'expansió ambiciós

Veritas va tancar 2024 amb una facturació de 122 milions d'euros, cosa que suposa un augment del 4,3% respecte a l'any anterior. Tot i que el seu creixement en superfície comparable ha estat més limitat, la companyia continua avançant amb noves inauguracions i renovacions de botigues.

Durant l'últim any, l'empresa tenia previst obrir vuit establiments, però finalment en va inaugurar cinc. Els retards en llicències i permisos van impedir complir amb l'objectiu inicial. Amb tot, la cadena continua amb el seu pla de creixement i ja compta amb 85 botigues operatives en diferents comunitats.

Per a 2025, Veritas ha traçat una estratègia que inclou l'obertura de vuit nous supermercats. La inversió prevista ascendeix a sis milions d'euros, amb noves botigues a Catalunya, Madrid, Balears, Andalusia i el País Basc. A més, actualitzarà diversos dels seus establiments per millorar la seva oferta i adaptar-se a les noves necessitats del consumidor.

Un model que continua guanyant clientela

A diferència de Mercadona i Lidl, que competeixen amb preus i varietat, Veritas se centra en l'alimentació ecològica. La seva quota de mercat en aquest sector arriba al 8,45% a Espanya i puja fins al 18,65% a Catalunya. L'empresa busca acostar aquest tipus d'aliments a més llars, confiant que la demanda continuï en augment.

Dins de la seva estratègia, Veritas ha destinat més de mig milió d'euros a millorar la seva fleca ecològica. També ha implementat programes per fomentar pràctiques responsables entre els seus proveïdors. Una altra de les seves iniciatives ha estat el sistema de retorn d'envasos de vidre, amb el qual els clients reben incentius per reciclar.

A més de l'expansió, segons l'empresa aposten per diferenciar-se amb articles exclusius i processos més sostenibles. Encara que el seu creixement no és tan ràpid com el d'altres cadenes, continua consolidant-se com a referent en el sector ecològic. Amb les noves expansions, Veritas espera ampliar el seu abast i reforçar la seva presència en diferents comunitats.

La seva estratègia per a 2025 no només inclou noves botigues, sinó també la millora de la seva infraestructura i l'optimització del seu servei. Veritas continua el seu camí en un sector cada vegada més competitiu, oferint una alternativa a aquells que busquen una alimentació més natural i responsable.