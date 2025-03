Walmart fa cas a Donald Trump i pren decisions d'última hora

Amb l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca, moltes grans empreses dels Estats Units estan canviant el seu enfocament en polítiques corporatives. Entre elles, Walmart ha anunciat ajustos en les seves estratègies de diversitat, equitat i inclusió (DEI). La companyia ha decidit reduir aquests programes en resposta al nou clima polític.

Walmart s'adapta a Donald Trump

El canvi en les polítiques de Walmart reflecteix un moviment més ampli dins del sector empresarial. Diverses empreses estan reavaluant les seves estratègies, particularment en allò relacionat amb la diversitat. Walmart, com moltes altres, ha decidit disminuir els seus esforços en aquests programes. L'empresa argumenta que els temps han canviat i que és necessari adaptar les polítiques a un nou context polític.

Aquesta tendència també s'està veient en altres grans corporacions. Empreses de diferents sectors estan prenent decisions similars. S'allunyen de l'agenda progressista que havia dominat el panorama corporatiu en anys anteriors. Aquest canvi s'està impulsant per l'arribada de l'administració de Donald Trump i les seves polítiques conservadores.

Walmart explica alguns dels factors

Una de les raons per les quals Walmart ha pres aquesta decisió està vinculada a una recent sentència del Tribunal Suprem. Aquesta sentència limita les polítiques de discriminació positiva en les institucions educatives. La decisió també té implicacions per a les polítiques de les empreses en general.

Walmart ha citat aquesta decisió com un factor que afecta directament les seves polítiques de diversitat. L'empresa ha assenyalat que és necessari reconsiderar els seus enfocaments a la llum d'aquest canvi legal.

Donald Trump marca una nova era, però no és només ell. La jurisprudència establerta pel Tribunal Suprem sembla haver estat un punt d'inflexió per a moltes grans empreses, inclosa Walmart. La companyia ha indicat que ajustarà els seus programes de DEI per alinear-se amb el marc regulatori actual.

Walmart i altres grans empreses ajusten els seus programes

Walmart no és l'única empresa que està prenent aquestes mesures. Altres grans companyies, com Target, també han decidit reduir o eliminar els seus programes de diversitat. Target ha esmentat que no renovarà els seus objectius de DEI, argumentant que l'entorn empresarial està canviant ràpidament.

A més, algunes empreses del sector industrial, com John Deere, també han eliminat els seus programes de diversitat. Aquestes empreses han explicat que van rebre pressions de les seves bases de clients, que en la seva majoria provenen d'àrees amb tendències conservadores.

Empreses que es resisteixen al canvi

Malgrat la tendència generalitzada d'ajust, no totes les empreses segueixen aquest rumb. Costco, un competidor proper de Walmart, ha decidit mantenir el seu enfocament en la diversitat i inclusió. Malgrat les pressions externes, Costco ha mantingut el seu compromís amb aquests valors. El 98% dels seus accionistes van votar en contra d'eliminar aquests programes, mostrant que existeix una resistència considerable dins de l'empresa.

El canvi en les polítiques de Walmart reflecteix una tendència més àmplia en el sector empresarial nord-americà. Empreses que abans eren fermes defensores de la diversitat estan ajustant els seus enfocaments. A mesura que l'administració de Donald Trump pren el control, moltes companyies estan reconsiderant les seves prioritats en aquest àmbit.