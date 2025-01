Ningú esperava aquesta novetat de Lidl i ara molts la necessiten: menys de 7 euros

A partir de demà, Lidl llança una funda per a seient de cotxe dissenyada perquè els propietaris de gossos puguin viatjar sense preocupar-se per la brutícia o els pèls en els seus vehicles. Aquest accessori promet protegir l'interior del cotxe, oferint comoditat tant per a la mascota com per al propietari. Amb un preu de 6,99 euros, es presenta com una solució pràctica i econòmica per als amants dels animals.

Protecció i comoditat en cada trajecte

La funda de seient de Lidl està dissenyada per protegir el seient del darrere del cotxe de pèls, brutícia i humitat que les mascotes poden deixar. A més, és apte per col·locar-se a la zona dels peus o al maleter, oferint versatilitat segons les necessitats de l'usuari. El seu material és resistent a les esgarrapades, assegurant durabilitat fins i tot amb mascotes inquietes.

L'instal·lació és senzilla i ràpida. Es col·loca penjant-la dels reposacaps dels seients davanters i del darrere mitjançant tancaments de clic, garantint una subjecció ferma. La funda compta amb obertures per al cinturó de seguretat, permetent que les mascotes viatgin de manera segura i conforme a les normatives de trànsit.

Fabricat en 100% polièster reciclat, aquest accessori no només és funcional, sinó també respectuós amb el medi ambient. Les seves dimensions aproximades són 156 x 132 cm, cosa que el fa apte per a la majoria de vehicles. A més, inclou una funda amb cremallera i corretja per facilitar el seu emmagatzematge quan no estigui en ús.

El manteniment és senzill, ja que la funda és rentable, permetent mantenir-la neta i en bon estat després de cada ús. El seu disseny i materials asseguren una protecció òptima del vehicle sense sacrificar la comoditat de la mascota.

Complements ideals per a un viatge perfecte

Per maximitzar la seguretat i comoditat durant els viatges, és recomanable combinar la funda amb altres accessoris disponibles a Lidl. Per exemple, un arnès de seguretat per a gossos que es connecta al cinturó de seguretat del cotxe pot prevenir moviments bruscos de la mascota. Així es garanteix la seva protecció en cas de frenades sobtades.

A més, una manta addicional pot proporcionar més confort a la mascota, especialment en trajectes llargs o en climes freds. Les mantes també poden servir com una capa extra de protecció per al seient del cotxe. Així mateix, Lidl ofereix productes de neteja específics per a cotxes i mascotes.

Amb aquests complements, els propietaris de mascotes poden assegurar-se que cada viatge sigui segur, còmode i agradable tant per a ells com per als seus companys de quatre potes. La combinació de la funda amb aquests accessoris garanteix una experiència de viatge òptima, protegint el vehicle i cuidant del benestar de la mascota.

