Adeu a l’aire condicionat: aquest és el truc per refrescar la casa sense gastar de més
Fa servir una tecnologia que desafia l’aire condicionat tradicional, amb molt menys consum i una frescor més natural
L'aire condicionat s'ha convertit en un aliat imprescindible per passar l'estiu a aules, hospitals i oficines. Tanmateix, el seu elevat consum fa que moltes instal·lacions públiques no puguin permetre-se'l durant tot el dia. Per això han sorgit alternatives més econòmiques i fàcils de mantenir, capaces de refrescar grans espais sense disparar la factura elèctrica.
La ciència darrere la climatització adiabàtica
L'alternativa de moda no fa servir compressors: refreda per evaporació de l'aigua, en un procés anomenat climatització adiabàtica. En aquest cas, l'aire exterior calent passa per un intercanviador humit. En evaporar-se part de l'aigua, absorbeix calor i l'aire entra més fresc.
Tot funciona amb ventiladors i bombes de baix consum, sense cicle de refrigerant ni pics elèctrics, cosa que el fa estable i silenciós. Tot i això, hi ha variants: la directa refresca i afegeix una mica d'humitat. La indirecta, coneguda com a cicle de Maisotsenko, refreda l'aire d'impulsió en un circuit separat i redueix la humitat afegida.
Empreses com Bluetek, Oxycom (IntrCooll) o Seeley (Coolerado, Climate Wizard) han portat aquests equips a fàbriques, escoles i naus. Es presenten en mòduls per instal·lar a la coberta o acoblar a climatitzadores ja existents.
Un exemple pràctic: el mòdul COOLFLOW 5000 mou fins a 5.000 m³/h amb uns 280 W, xifres molt difícils d'igualar per un compressor convencional. Aquesta modularitat permet ampliar per fases, començant per gimnasos o aules molt exposades. També és possible pre-refredar aire exterior per alleujar la feina d'una climatització ja instal·lada.
Avantatges davant l'aire condicionat
L'estalvi energètic és el gran què: aquests sistemes consumeixen fins a deu vegades menys electricitat que un aire condicionat convencional, perquè mouen aire i aigua en lloc de comprimir gasos. En proves i catàlegs es reporten baixades d'entre 2 i 10 °C segons la calor exterior, amb sensació de frescor suau i uniforme. A aules i gimnasos s'agraeix l'aire constant i la renovació contínua, que recorda la brisa d'un espai arbrat.
A Espanya ja hi ha implantacions a escala. Andalusia suma més de 500 centres educatius amb refrigeració adiabàtica dins del seu pla de bioclimatització, combinant-la amb plaques solars per reduir costos. El manteniment és més simple que el d'un compressor i, si s'alimenta amb renovables, la petjada de carboni baixa de manera notable.
El que cal tenir en compte abans de fer el pas
No tot són avantatges. En climes humits l'efecte es redueix, perquè l'aire ja va carregat de vapor i costa evaporar més aigua. Per això funcionen millor en ambients secs o en mode indirecte de dues etapes.
També necessiten aigua i un disseny acurat del flux d'aire per evitar zones mortes. En sequeres prolongades convé calcular el consum hídric i avaluar si realment compensa.
La higiene és clau. Com qualsevol instal·lació que fa servir aigua, exigeix un pla de prevenció de Legionella d'acord amb el RD 487/2022 i la seva actualització de 2024. Aquest pla inclou neteja programada, control de biocides i registres.
En edificis molt antics o mal aïllats, el rendiment baixa. Pot ser necessari acompanyar la inversió amb ombres, millor aïllament i ventilació intel·ligent.
No substitueix sempre l'aire condicionat, però pot retallar moltes hores de compressor i rebaixar la factura. En molts centres, n'hi ha prou amb baixar uns graus de manera constant i segura perquè millori el confort i l'aprenentatge. La gran notícia és que ja està disponible i funcionant; el següent és triar bé on i com instal·lar-la.
