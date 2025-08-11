Aquest cosmètic de Mercadona triomfa a Espanya i et deixa el cos com nou en minuts
Mercadona té un aliat perfecte per transformar el teu final de dia en un moment d'autèntic benestar i relax
Mercadona sap com colar-se a les converses amb alguna cosa que es torna part del dia sense que ho planegis. No és cap novetat, però continua conquerint qui ho descobreix. Té aquell toc que canvia el final de la jornada.
A Mercadona hi ha un imprescindible que sembla fet per sobreviure als dies més pesats. Funciona sense embuts i sense promeses buides. És d'aquells encerts que encaixen en qualsevol rutina sense demanar espai.
Un bàsic nocturn que alleuja i reconforta
Després d'un dia carregat d'activitat, el millor és trobar un moment que retorni energia i tranquil·litat al cos cansat. Res millor que alguna cosa senzilla per gaudir-ne sense esforç. Aquesta cura diària ofereix alleujament immediat i una sensació de benestar que dura més enllà dels primers minuts.
Mercadona presenta un gel pensat per a qui busca frescor i lleugeresa als peus i cames. La seva fórmula amb mentol aporta un efecte immediat que ajuda a reduir la fatiga. És ideal per a treballadors actius i persones que caminen o romanen dretes gran part del dia.
Aquest gel de Mercadona s'aplica amb massatges circulars ascendents per activar la circulació i facilitar l'absorció. La textura lleugera evita residus grassos o taques a la roba. El frescor es nota des del primer contacte, aportant confort i suavitat.
A l'estiu, el gel de Mercadona es converteix en un aliat per contrarestar la calor acumulada a les cames. El frescor alleuja la sensació de pesadesa generada per la temperatura i l'esforç diari. També contribueix a un descans més reparador a la nit.
El gel de Mercadona que es guanya el seu lloc a la rutina
El gel refrescant de mentol de Mercadona es ven en pot de 300 ml i costa 2,50 euros, sent accessible per a totes les butxaques. Ofereix resultats visibles des de la primera aplicació. És un producte senzill que s'adapta a qualsevol rutina sense complicacions.
Usat diàriament, el gel de Mercadona manté el confort i redueix la sensació de cames pesades. El mentol afavoreix la circulació i disminueix la inflor. L'alleujament es percep ràpidament i es prolonga durant hores.
Aquest gel de Mercadona és perfecte per després de l'exercici o de llargues caminades. Ajuda a relaxar els músculs i recuperar energia després d'una jornada exigent. No deixa residus ni sensació enganxosa a la pell.
L'envàs del gel de Mercadona és pràctic i fàcil de transportar a la bossa o motxilla. La textura lleugera permet que s'absorbeixi de manera ràpida. Així, el frescor acompanya en qualsevol moment del dia o la nit.
Preus i ofertes actualitzats el dia 10/08/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no se'n fa responsable dels possibles canvis
Més notícies: