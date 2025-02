Burger King agafa el seu producte estrella als Estats Units i el canvia completament

Burger King, fundada el 1953 a Florida, s'ha consolidat com una de les cadenes de menjar ràpid més grans del món. El seu icònic Whopper i el seu lema Have it Your Way l'han convertit en la preferida de milions de consumidors. Amb més de 19.000 restaurants al planeta, la companyia forma part de Restaurant Brands International, un gegant del sector amb una fortuna valorada en milers de milions de dòlars.

Burger King llança una nova versió de la seva icònica hamburguesa després del clamor dels seus clients americans

Burger King segueix apostant fort pel seu producte estrella, el Whopper. Mentre altres cadenes diversifiquen la seva oferta, Burger King ha convertit aquesta hamburguesa en la seva carta de presentació, amb múltiples variants al llarg del temps. Des d'edicions especials fins a opcions vegetarianes com l''Impossible Whopper', el gegant americà ha trobat noves formes de mantenir el seu icònic producte al centre de l'atenció.

Ara, la cadena ha escoltat els seus clients nord-americans i ha decidit portar la innovació a un altre nivell. Segons The Street, Burger King llançarà una nova versió del Whopper, creada a partir de suggeriments dels propis consumidors. El resultat és el 'Steakhouse Bacon Whopper', una combinació que promet convertir-se en tot un èxit.

Un Whopper amb el segell del públic

L'any passat, la cadena va organitzar als Estats Units el Million Dollar Whopper Contest, un concurs en què els clients van poder crear la seva pròpia versió del Whopper. Encara que moltes combinacions es van fer virals, només algunes van arribar als restaurants. Finalment, una de les més populars a les xarxes socials ha estat l'escollida per sumar-se al menú.

A partir del 6 de març, el 'Steakhouse Bacon Whopper' estarà disponible a tots els restaurants de Burger King als Estats Units. Aquesta nova versió incorpora elements típics dels asadors, com salsa A1, cebes cruixents, bacon, formatge suís i allioli de pebre. A més, manté els ingredients clàssics com enciam i tomàquet, aconseguint una combinació que equilibra el tradicional amb un toc innovador.

Burger King amplia la seva oferta d'acompanyaments sense cost addicional

A més del nou Whopper, la cadena ha anunciat que els clients podran triar opcions premium per acompanyar el seu menjar sense pagar de més. Ara, al costat de les clàssiques patates fregides i anelles de ceba, serà possible seleccionar Chicken Fries, Mozzarella Fries o Churro Fries per personalitzar el combo al seu gust.

D'altra banda, Burger King també ha posat en marxa una campanya benèfica als Estats Units a través de la Burger King Foundation. Del 3 de març a l'11 d'abril, els clients podran arrodonir el total de les seves compres al dòlar més proper per donar suport a programes educatius. La Fundació ja ha atorgat més de 60 milions de dòlars en beques des de l'any 2000 i busca seguir ajudant estudiants als Estats Units i Canadà.

Amb aquestes novetats, Burger King reafirma el seu compromís amb la innovació i amb els seus clients, oferint noves opcions que combinen creativitat, sabor i accessibilitat.