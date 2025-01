Aquest és el poble preferit d'Amancio Ortega: paisatges de conte i un bosc encantat

A la costa gallega, la natura es barreja amb la història i la tranquil·litat. I just allà es troba un petit paradís que ha engalipat a l'empresari Amancio Ortega, fundador d'Inditex.

Es tracta d'un poble pesquer a la Ria d'Aldán, que està menys massificat que altres zones costaneres. Per això, s'ha convertit en la destinació preferida del magnat, qui troba aquí la pau que busca lluny dels seus múltiples negocis.

Aldán, un poble ubicat a les Rías Baixas, és una regió coneguda per la seva bellesa i la seva costa plena de platges i ries. La Ria d'Aldán, la més petita entre les famoses Ria de Vigo i Ria de Pontevedra, és el centre d'aquest enclavament.

Amb un port tradicional, aquest municipi es caracteritza pels seus paisatges de llengües de terra i aigua que s'entrellacen, creant postals naturals que sorprenen els seus visitants. Des d'aquest racó gallec, en dies clars, es pot albirar l'illa d'Ons, que forma part del Parc Nacional de les Illes Atlàntiques. A pocs quilòmetres, a Bueu, els ferris connecten els viatgers amb aquest lloc salvatge.

Amancio Ortega coneix bé el tresor que amaga la seva terra

Aldán, a més, compta amb la seva pròpia illa, Laxe do Aire, que complementa el seu encant. El lloc no només destaca per la seva bellesa natural, també té un ric llegat històric. Entre les seves joies es troben els petròglifs d'Herbello, gravats prehistòrics que daten de l'Edat de Bronze.

Així com un sarcòfag medieval que evidencia la influència germànica a la península durant el segle V. L'interior d'Aldán no es queda enrere. Al Bosc Encantat d'O Frendoal, al peu del riu Orxás, els visitants poden explorar un castell medieval envoltat d'un entorn màgic.

Aquest bosc compta amb una ruta de dues hores, ideal fins i tot per a famílies amb nens, que inclou un pont, un aqüeducte i una tomba medieval. Aldán també presumeix de nou platges que ofereixen un espectacle visual incomparable: Os Picos, San Cibrán, Areacova i Francón, entre altres. Encara que l'aigua de l'Atlàntic és coneguda per la seva frescor, passejar per aquestes platges és una experiència única per als sentits.

Un lloc per somiar a la costa gallega

Amb paisatges de conte i una història mil·lenària, Aldán es posiciona com una destinació imprescindible a la costa gallega. I Amancio Ortega ho sap bé. A ningú sorprèn que l'empresari sigui un amant de passar desapercebut.

No sol mostrar-se massa obert davant els mitjans de comunicació, ni sol acudir a esdeveniments socials. Li agrada la tranquil·litat, la calma i els llocs lluny del bullici. Tenir negocis de la seva magnitud, sens dubte, ha de provocar molts mals de cap, així que ell aposta per evadir-se i gaudir.