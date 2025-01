Lidl rebaixa a preu ridícul el millor producte per a casa teva: corre que ja s'esgota

Lidl presenta aquesta setmana un focus solar LED dissenyat per millorar la il·luminació exterior de manera eficient i sostenible. Amb un sistema d'energia solar, aquest projector és ideal per a aquells que busquen una solució pràctica sense dependre de la xarxa elèctrica. La seva tecnologia avançada i el seu preu competitiu el converteixen en un producte imprescindible per a qualsevol llar.

Il·luminació potent i funcionalitat avançada

El focus solar de Lidl està equipat amb sis LED brillants que emeten una llum blanca freda, proporcionant un flux lluminós de 150 lúmens. Aquesta intensitat de llum és perfecta per il·luminar jardins, entrades o patis, assegurant visibilitat i seguretat durant la nit. A més, compta amb un sensor crepuscular que activa el focus només en condicions de poca llum, optimitzant l'ús d'energia.

El sensor de moviment integrat té un abast de 5 a 8 metres i un angle de detecció d'aproximadament 90 graus. Això permet que la llum s'encengui automàticament en detectar moviment, mantenint-se activa durant 30 segons. Aquesta funcionalitat no només afegeix comoditat, sinó que també reforça la seguretat a la llar dissuadint possibles intrusos.

Aquest focus és resistent a les esquitxades d'aigua gràcies a la seva protecció IP44, cosa que garanteix la seva durabilitat fins i tot en condicions climàtiques adverses. A més, inclou tres bateries Ni-MH intercanviables que emmagatzemen l'energia captada durant el dia, assegurant un funcionament fiable durant tota la nit.

Una de les seves característiques més pràctiques és el panell solar integrat, que pot instal·lar-se directament en el focus o utilitzar-se per separat mitjançant un cable de connexió de 2,5 metres. Aquesta flexibilitat permet triar la ubicació òptima tant per al panell com per al focus. D'aquesta manera, es maximitza l'eficiència energètica i s'adapta a diferents configuracions d'espai.

Un disseny sostenible i fàcil d'instal·lar

El focus solar de Lidl no només és eficient, sinó també respectuós amb el medi ambient. En utilitzar energia solar, elimina la necessitat de consumir electricitat de la xarxa, reduint tant la factura de la llum com la petjada de carboni. Aquest compromís amb la sostenibilitat el converteix en una opció ideal per a aquells que busquen adoptar pràctiques més ecològiques en el seu dia a dia.

L'instal·lació del focus és senzilla i no requereix coneixements tècnics avançats. Inclou tot el material necessari per muntar-lo en parets, tanques o pals, així com unes instruccions clares per guiar el procés. En qüestió de minuts, pots gaudir d'una il·luminació funcional i sense complicacions.

El disseny compacte i versàtil del focus permet integrar-lo fàcilment en qualsevol entorn exterior. Ja sigui per ressaltar àrees específiques del teu jardí o per millorar la visibilitat en camins i entrades, aquest dispositiu s'adapta a múltiples necessitats. La seva capacitat per funcionar de manera independent de la xarxa elèctrica afegeix flexibilitat i comoditat.

Amb un preu de 7,99 euros, aquest focus solar LED combina tecnologia, funcionalitat i accessibilitat en un sol producte. És una inversió intel·ligent per a aquells que busquen millorar la il·luminació dels seus exteriors sense comprometre el pressupost. Acosta't a la teva botiga Lidl més propera aquesta setmana i descobreix per què aquest focus és la solució perfecta per a la teva llar.

Preus i ofertes actualitzats el dia 20/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis