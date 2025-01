Gerro d'aigua freda d'Amancio Ortega a aquesta zona d'Espanya: adeu les botigues

Inditex, la multinacional d'Amancio Ortega propietària de marques com Zara, Pull&Bear i Bershka, ha pres una decisió que ha sorprès molts. Zara Home, la seva marca especialitzada en decoració i articles per a la llar, tancarà gairebé totes les seves botigues a la província de Guipúscoa. La companyia s'està adaptant a les noves tendències del mercat, apostant per la venda en línia i reduint la seva presència física en algunes zones.

A partir del 18 de gener, les botigues de Zara Home a Irún i al centre comercial Urbil d'Usurbil tancaran les portes. Només quedarà oberta la botiga de l'Avinguda de La Libertad a Sant Sebastià, que serà l'última a la província. Aquest tancament forma part d'una estratègia més àmplia d'Inditex per concentrar-se en punts físics més grans i amb més trànsit de turistes.

Inditex aposta per la venda en línia i l'optimització de les seves botigues

La companyia està intensificant la seva aposta per la digitalització, un moviment que es va veure reflectit en el tancament de prop de 600 establiments el passat 2023. Inditex busca adaptar-se a la competència de gegants com Amazon, Zalando i Shein, i per això està prioritzant la venda en línia. En lloc de mantenir botigues en ubicacions amb baixa afluència de clients, la multinacional opta per concentrar-se en grans locals situats en zones clau.

Aquest canvi d'estratègia no només afecta Zara Home, sinó que també ha tingut un impacte en altres províncies espanyoles. En llocs com Segòvia i Burgos, Inditex ha tancat diversos establiments en els últims anys. Encara que l'empresa assegura que aquesta nova estratègia és més eficient, la decisió ha generat preocupació entre alguns treballadors i clients locals.

El futur de Zara Home i la necessitat d'adaptar-se als nous temps

Zara Home, una de les marques més populars d'Inditex, seguirà existint, però la seva presència es reduirà. La companyia ha decidit centrar-se en menys punts físics i més grans, cosa que li permetrà oferir una experiència de compra més atractiva. A més, la venda en línia serà una prioritat, ja que el consumidor actual cada vegada s'inclina més per les compres digitals.

El tancament d'establiments en certes regions no significa el final d'aquesta marca, però sí un canvi en la seva estratègia. Inditex està treballant durament per adaptar el seu model de negoci als nous hàbits de consum, on la tecnologia i les compres en línia juguen un paper crucial.