Amazon llança un comunicat urgent als Estats Units: serà la setmana que ve

Amazon s'ha vist obligada a explicar què farà la pròxima setmana. El 17 de febrer, el Servei Postal dels EUA (USPS) suspendrà les seves operacions a tot el país a causa del Dia dels Presidents. Durant aquesta jornada, no s'enviaran ni rebran cartes ni paquets a través del correu postal.

Tanmateix, Amazon ha decidit continuar amb les seves entregues sense interrupcions, garantint que els seus clients rebin les seves comandes a temps. També FedEx i UPS operaran amb normalitat, assegurant el repartiment programat per a aquest dia.

El correu tanca, però les entregues continuen

El tancament de l'USPS afectarà milers d'usuaris que utilitzen els seus serveis diàriament. Tanmateix, els repartiments d'Amazon, FedEx i UPS no es veuran alterats, cosa que minimitzarà l'impacte del festiu en el comerç electrònic.

Els clients del servei postal hauran d'esperar fins al 18 de febrer, quan les oficines de l'USPS tornaran a obrir. Fins aleshores, l'enviament de paquets a través del sistema postal quedarà paralitzat.

USPS acumula diversos tancaments en el que va d'any

Aquest serà el quart tancament de 24 hores de l'USPS en el que va de 2025. Ja havia suspès operacions per Any Nou, en el funeral de Jimmy Carter i el 20 de gener, en el Dia de Martin Luther King.

Amb aquesta nova interrupció, l'agència postal continua acumulant tancaments temporals en dates clau del calendari nord-americà.

Impacte del festiu en altres institucions

El Dia dels Presidents també afectarà altres sectors. Les borses de Nova York i el Nasdaq suspendran la seva activitat durant la jornada, reprenent operacions l'endemà.

Moltes escoles als EUA tancaran les seves portes, seguint la normativa establerta per als festius nacionals. Tanmateix, els supermercats com Walmart i Target seguiran oberts, permetent als consumidors realitzar les seves compres amb normalitat. Restaurants i farmàcies també operaran sense canvis.

No tots els estats reconeixen aquest festiu

Encara que el Dia dels Presidents se celebra el tercer dilluns de febrer, no tots els estats el reconeixen com a festiu oficial. Llocs com Florida, Kentucky i Carolina del Nord no contemplen aquest dia en el seu calendari de festius.

La data va ser establerta originalment per commemorar el naixement de George Washington, l'11 de febrer, i posteriorment va incloure Abraham Lincoln, nascut el 12 de febrer.

Mentre l'USPS pausa les seves activitats per 24 hores, Amazon, FedEx i UPS seguiran amb la seva operativa habitual, assegurant que els paquets arribin sense demores als seus destinataris.