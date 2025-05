Dilluns arriba la felicitat a Lidl: Aquest invent et solucionarà la vida a l'estiu

Aquest dilluns, Lidl sorprendrà a tothom amb un llançament que promet convertir-se en el favorit de molts. Amb un disseny funcional i característiques úniques, s'adaptarà a diverses necessitats. Són moltes les persones que aniran corrents a per ell tan aviat com el descobreixin, ja que es convertirà en un imprescindible aquest estiu.

Raons per comprar aquesta nevera de Lidl

La nevera elèctrica portàtil de Lidl es distingeix per la seva capacitat per refredar fins a 20 °C per sota de la temperatura ambient. Això la converteix en una opció eficient per mantenir begudes fredes durant viatges o activitats a l'aire lliure. A més, compta amb una funció addicional que permet mantenir els continguts calents a aproximadament 65 °C, ampliant la seva versatilitat.

El seu disseny inclou parets d'aïllament extragruixudes, cosa que proporciona una excel·lent capacitat de conservació tèrmica durant aproximadament 20 hores. Això està així recollit en la normativa DIN EN 12546-2. Això assegura que els aliments i begudes es mantinguin a la temperatura desitjada durant períodes prolongats.

La nevera ofereix flexibilitat, ja que pot connectar-se tant a un endoll de 230 V com a l'encenedor de cigarretes de 12 V del cotxe. Aquesta versatilitat permet el seu ús en diferents entorns, des de la llar fins a viatges per carretera. A més, el seu funcionament silenciós (34 dB en mode ECO) contribueix a una experiència d'ús còmoda i sense sorolls molestos.

Amb un pes aproximat de 4,8 kg i dimensions de 41,4 x 48,2 x 32,7 cm, la nevera és prou compacta per facilitar el seu transport i emmagatzematge. El seu disseny inclou una nansa de transport plegable que també serveix com a tancament o suport de la tapa, afegint comoditat en el seu maneig.

Eficiència energètica i materials sostenibles

La nevera elèctrica portàtil de Lidl està classificada en la classe d'eficiència energètica E segons el Reglament (UE) 2019/2016 vigent. Aquesta classificació indica un rendiment energètic moderat, sent una opció raonable per a aquells que busquen equilibrar eficiència i cost.

El dispositiu està fabricat amb una carcassa i revestiment exterior robustos de plàstic reciclat, cosa que reflecteix un compromís amb la sostenibilitat i la reducció de l'impacte ambiental. Aquest enfocament en materials reciclats contribueix a una major durabilitat i resistència del producte.

La unitat de refrigeració és sense manteniment i es pot regular manualment en funcionament de xarxa, cosa que facilita el seu ús i manteniment. A més, la reducció de la formació de condensació gràcies a la junta de goma millora l'eficiència i la comoditat durant el seu ús.

Ambdós cables de connexió, tant el de 230 V com el de 12 V, es poden guardar a la tapa per estalviar espai. Això li afegeix un nivell d'organització i practicitat al disseny del producte. Aquesta característica és especialment útil per mantenir l'àrea d'emmagatzematge ordenada i lliure de cables solts.

Disponible des d'aquest dilluns a botigues

La nevera elèctrica portàtil de Lidl està disponible per 59,99 euros, un preu competitiu considerant les seves característiques i funcionalitats. Aquest cost la posiciona com una opció accessible per a aquells que busquen una solució eficient per mantenir aliments i begudes a la temperatura desitjada. És especialment important quan es volen fer les seves activitats a l'aire lliure.

Aquest producte estarà disponible a les botigues Lidl des d'aquest dilluns, amb disponibilitat limitada fins a esgotar existències. És recomanable verificar la disponibilitat a la botiga més propera per assegurar la seva adquisició. De totes maneres, també és possible adquirir-la a través de la seva pàgina web.

Preus i ofertes actualitzats el dia 03/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis