Ni Sephora ni Primor: Mercadona ho té per 5 euros i et deixa unes pestanyes precioses

Mercadona sempre té disponibles a les seves botigues productes innovadors que combinen qualitat i bon preu. En aquesta ocasió, la cadena té alguna cosa que molts estaven esperant, però sense saber-ho. És una solució ideal per a aquells que busquen realçar la seva mirada de manera senzilla i efectiva.

Fórmula eficaç per enfortir i nodrir les teves pestanyes

El sèrum SOS de Mercadona compta amb oli d'argan, conegut per les seves propietats hidratants i reparadores. Aquest ingredient nodreix les pestanyes des de l'arrel fins a les puntes, millorant la seva salut. A més, el pantenol ajuda a retenir la humitat, aportant flexibilitat i suavitat.

L'àcid hialurònic és un altre dels actius que hidrata profundament les pestanyes, mantenint-les suaus i fortes. Juntament amb la biotina, fomenta el creixement i prevé la caiguda excessiva. La cel·lulosa microcristal·lina proporciona volum immediat, aconseguint unes pestanyes més gruixudes i definides.

La combinació d'aquests ingredients actius treballa per millorar tant l'aparença com la salut de les pestanyes. Amb la seva aplicació constant, les pestanyes es veuen més denses i robustes. El sèrum de Mercadona és fàcil d'usar i no deixa residus, cosa que el converteix en un aliat diari.

Gràcies a la seva fórmula lleugera, el sèrum no resulta enganxós ni incòmode. La seva acció nutritiva millora l'aspecte de les pestanyes des del primer ús. Amb una aplicació diària, les pestanyes es mantenen hidratades, fortes i voluminoses.

Avantatges d'usar aquest sèrum per a pestanyes

El sèrum SOS de Mercadona es destaca pel seu preu competitiu, sent una opció econòmica de només 5 euros. Aquest preu accessible el converteix en una opció ideal per a aquells que busquen un tractament eficaç sense grans despeses. En comparació amb altres productes, la seva relació qualitat-preu és immillorable.

Aquest producte es presenta en un envàs pràctic amb aplicador, similar al d'una màscara de pestanyes. La seva mida compacta el fa fàcil de portar al necesser o a la bossa. A més, la seva fórmula s'adapta a qualsevol rutina de bellesa diària, ja que no requereix de tècniques complexes.

L'aplicació del sèrum és senzilla: s'ha d'usar sobre les pestanyes netes i seques, tant al matí com a la nit. Es recomana esperar uns minuts abans d'aplicar la màscara de pestanyes per obtenir els millors resultats. Així, el sèrum treballa de manera òptima sense interferir amb altres productes.

El sèrum de Mercadona té una excel·lent acollida a causa de la seva efectivitat i facilitat d'ús. Sent assequible, és una opció perfecta per a aquells que desitgen resultats visibles sense fer una gran inversió. El sèrum cuida les pestanyes de manera constant, atorgant-los un aspecte més saludable i voluminós.

Preus i ofertes actualitzats el dia 02/05/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis