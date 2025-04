Aquests són els horaris de Lidl, Mercadona o Aldi en el Pont de Maig: Obren botigues?

En caure l'1 de maig, Dia del Treballador, en dijous, moltes persones aprofitaran per fer pont. Per això, és important saber quan obren els supermercats de cara a poder fer la compra, sobretot aquells que canvien de província i no tenen gaire clar com operen les botigues en una altra regió.

També és important tenir en compte les polítiques de cada cadena en aquesta època de l'any. Depenent de quina zona s'ubiquin o el tipus de botiga que sigui, pot variar. I és que hi ha molts llocs amb molta afluència ja on el turisme influeix en l'horari.

Així obren els supermercats aquest pont

Durant el pont de maig, els horaris dels supermercats a Espanya varien segons la cadena i la regió. L'1 de maig és festiu nacional i el 2, festiu a la Comunitat de Madrid. Per això, és important saber com obren per no anar i trobar-te amb la porta tancada.

Mercadona

Totes les botigues Mercadona d'Espanya tancaran el dijous 1 de maig, com és habitual en festius nacionals. A la Comunitat de Madrid també romandran tancades el divendres 2 de maig, Dia de la Comunitat. Per consultar si la teva botiga obre en altres dates, entra a la pàgina web de Mercadona i accedeix al cercador de supermercats.

Carrefour

Carrefour no obrirà l'1 de maig en cap punt d'Espanya, respectant el festiu nacional. A Madrid, el 2 de maig obriran moltes botigues amb horari especial, encara que dependrà del tipus de Carrefour que sigui. Pots comprovar els horaris exactes del teu centre habitual al web oficial de Carrefour per estar més segur.

Lidl

Lidl mantindrà tancades algunes botigues l'1 de maig, encara que moltes obriran de forma parcial, entre les 10:00 i les 15:00. A la Comunitat de Madrid, el 2 de maig operaran en horari ampli, de 10:00 a 22:00. Consulta els horaris actualitzats de cada botiga al lloc web que té Lidl.

DIA

La majoria dels supermercats DIA obriran l'1 de maig amb horari reduït, habitualment de 10:00 a 14:30. A Madrid, també funcionaran el 2 de maig amb el mateix horari acotat en molts establiments. Per saber si la teva botiga obre i a quina hora, visita el web de Dia i utilitza el seu cercador de botigues.

Alcampo

Alcampo tancarà totes les seves botigues a Espanya el dijous 1 de maig. A Madrid, el divendres 2 de maig moltes botigues obriran, encara que amb horaris que poden variar segons el centre. La millor manera de confirmar l'horari és entrant a la pàgina web d'Alcampo on podràs mirar cada botiga en concret.

El Corte Inglés (Supercor i Hipercor)

Els supermercats d'El Corte Inglés romandran tancats l'1 de maig a tot el país, llevat de comptades excepcions. A Madrid, el divendres que és festiu, obriran en un horari reduït d'11:00 a 21:00. Pots consultar quins centres obren i els seus horaris al lloc web d'El Corte Inglés per saber com actuaran totes les seves botigues.

Aldi

L'1 de maig, Aldi no obrirà en cap punt del país, llevat d'excepcions molt puntuals. El 2 de maig, algunes botigues de Madrid obriran amb horari reduït, de 9:00 a 15:00. Accedeix a la seva pàgina web per comprovar si la teva botiga obrirà i a quina hora exactament.