Una altra coneguda cadena de restaurants dels Estats Units en fallida: Confirmat!

La cadena de menjar mexicà On The Border Mexican Grill & Cantina ha sol·licitat protecció per fallida sota el Capítol 11 al març de 2025. L'empresa enfronta greus problemes financers i busca reestructurar les seves operacions per evitar més pèrdues.

L'augment dels costos operatius, la caiguda en les vendes i l'increment dels seus deutes han afectat la seva estabilitat. Per intentar salvar els restaurants, ha decidit vendre els seus actius al seu prestador principal, una filial de Pappas Restaurants.

Factors que van portar a la crisi

El sector de restaurants ha enfrontat diversos desafiaments en els últims anys. La inflació ha elevat els costos dels ingredients i l'operació dels locals. Com a resultat, moltes cadenes han tingut dificultats per mantenir els seus preus sense afectar la qualitat.

Un altre factor clau ha estat el canvi en el comportament dels consumidors. Més persones prefereixen menjar a casa o triar opcions més econòmiques. Això ha reduït el trànsit en restaurants com On The Border, que depèn del consum en els seus locals.

A més, la competència en el sector de menjar mexicà ha crescut. Noves opcions, com camions de menjar i cadenes més econòmiques, han atret a clients que abans triaven On The Border. L'empresa no va aconseguir adaptar-se ràpidament a aquestes tendències.

Què significa la fallida?

La sol·licitud de fallida sota el Capítol 11 no significa el tancament immediat de la cadena. Aquest procés permet que l'empresa segueixi operant mentre reestructura les seves finances. No obstant això, sí implica una possible reducció de sucursals i ajustos en la seva estratègia.

En vendre els seus actius a Pappas Restaurants, l'empresa busca mantenir les seves operacions amb el suport d'un grup més sòlid. Encara no està clar si la venda inclourà un canvi en el menú o una transformació en el seu model de negoci.

Possibles tancaments i reducció de costos

Encara que On The Border segueix funcionant, és probable que alguns dels seus restaurants tanquin. En moltes fallides, les empreses eliminen els seus locals menys rendibles per millorar les seves finances.

Fins ara, la cadena no ha anunciat quines sucursals podrien veure's afectades. No obstant això, experts assenyalen que les ubicacions amb baix trànsit podrien ser les primeres a tancar.

També és possible que l'empresa redueixi costos operatius, com promocions i personal, per mantenir-se estable en el mercat.

L'impacte en la indústria

On The Border no és l'única cadena amb dificultats. TGI Fridays, Red Lobster i Denny’s han hagut de tancar múltiples locals en els últims mesos.

La indústria de restaurants ha canviat. Els costos han pujat i els clients busquen opcions més econòmiques. Les cadenes que no s'adapten ràpidament corren el risc de desaparèixer.

Els analistes creuen que més empreses podrien enfrontar problemes si no ajusten les seves estratègies. La pandèmia, la inflació i la competència han obligat a molts restaurants a reinventar-se.

Quin és el futur d'On The Border?

El futur de la cadena encara és incert. Encara que la compra per part de Pappas Restaurants pot ser una oportunitat, l'empresa haurà de fer canvis per recuperar la seva rendibilitat.

Alguns experts creuen que la marca podria apostar per un model de servei més ràpid, com menjar per emportar. Altres suggereixen que necessita renovar el seu menú i millorar l'experiència del client.

Per ara, l'empresa segueix operant. Els seus clients i empleats esperen que la reestructuració permeti mantenir a flotació la cadena i evitar més tancaments en el futur.