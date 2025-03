Otra conocida cadena de restaurantes de Estados Unidos en bancarrota: ¡Confirmado!

La cadena de comida mexicana On The Border Mexican Grill & Cantina ha solicitado protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en marzo de 2025. La empresa enfrenta graves problemas financieros y busca reestructurar sus operaciones para evitar más pérdidas.

El aumento de los costos operativos, la caída en las ventas y el incremento de sus deudas han afectado su estabilidad. Para intentar salvar los restaurantes, ha decidido vender sus activos a su prestamista principal, una filial de Pappas Restaurants.

Factores que llevaron a la crisis

El sector de restaurantes ha enfrentado varios desafíos en los últimos años. La inflación ha elevado los costos de los ingredientes y la operación de los locales. Como resultado, muchas cadenas han tenido dificultades para mantener sus precios sin afectar la calidad.

Otro factor clave ha sido el cambio en el comportamiento de los consumidores. Más personas prefieren comer en casa o elegir opciones más económicas. Esto ha reducido el tráfico en restaurantes como On The Border, que depende del consumo en sus locales.

Además, la competencia en el sector de comida mexicana ha crecido. Nuevas opciones, como camiones de comida y cadenas más económicas, han atraído a clientes que antes elegían On The Border. La empresa no logró adaptarse rápidamente a estas tendencias.

¿Qué significa la bancarrota?

La solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11 no significa el cierre inmediato de la cadena. Este proceso permite que la empresa siga operando mientras reestructura sus finanzas. Sin embargo, sí implica una posible reducción de sucursales y ajustes en su estrategia.

Al vender sus activos a Pappas Restaurants, la empresa busca mantener sus operaciones con el apoyo de un grupo más sólido. Aún no está claro si la venta incluirá un cambio en el menú o una transformación en su modelo de negocio.

Posibles cierres y reducción de costes

Aunque On The Border sigue funcionando, es probable que algunos de sus restaurantes cierren. En muchas bancarrotas, las empresas eliminan sus locales menos rentables para mejorar sus finanzas.

Hasta ahora, la cadena no ha anunciado qué sucursales podrían verse afectadas. Sin embargo, expertos señalan que las ubicaciones con bajo tráfico podrían ser las primeras en cerrar.

También es posible que la empresa reduzca costos operativos, como promociones y personal, para mantenerse estable en el mercado.

El impacto en la industria

On The Border no es la única cadena con dificultades. TGI Fridays, Red Lobster y Denny’s han tenido que cerrar múltiples locales en los últimos meses.

La industria de restaurantes ha cambiado. Los costos han subido y los clientes buscan opciones más económicas. Las cadenas que no se adaptan rápidamente corren el riesgo de desaparecer.

Los analistas creen que más empresas podrían enfrentar problemas si no ajustan sus estrategias. La pandemia, la inflación y la competencia han obligado a muchos restaurantes a reinventarse.

¿Cuál es el futuro de On The Border?

El futuro de la cadena aún es incierto. Aunque la compra por parte de Pappas Restaurants puede ser una oportunidad, la empresa deberá hacer cambios para recuperar su rentabilidad.

Algunos expertos creen que la marca podría apostar por un modelo de servicio más rápido, como comida para llevar. Otros sugieren que necesita renovar su menú y mejorar la experiencia del cliente.

Por ahora, la empresa sigue operando. Sus clientes y empleados esperan que la reestructuración permita mantener a flote la cadena y evitar más cierres en el futuro.