ALDI confirma una última hora sorpresa als Estats Units: fins a 800

ALDI, una de les cadenes de supermercats de major creixement als Estats Units, ha anunciat un ambiciós pla d'expansió. La companyia obrirà 800 noves botigues a tot el país abans de 2028, combinant noves obertures amb la conversió de supermercats adquirits recentment.

Aquest moviment arriba en un moment en què els consumidors busquen cada cop més opcions assequibles per a les seves compres diàries. Amb el seu model de preus baixos i eficiència operativa, ALDI pretén acostar la seva oferta a més comunitats en els pròxims cinc anys.

Expansió a tot Estats Units

Per dur a terme aquest pla, ALDI invertirà més de 9.000 milions de dòlars. El seu creixement se centrarà en tres regions clau: el Nord-est, el Mig Oest i l'Oest del país.

Al Nord-est i el Mig Oest, la companyia obrirà gairebé 330 botigues noves. Enfortirà la seva presència en aquests mercats, on ja compta amb una base sòlida de clients.

A l'Oest, ALDI continuarà el seu creixement a Califòrnia i Phoenix. A més, la cadena arribarà per primera vegada a Las Vegas, un mercat completament nou per a l'empresa.

Jason Hart, CEO d'ALDI, va explicar que l'expansió respon a la demanda dels propis clients. “El nostre creixement està impulsat pels nostres consumidors, que volen més botigues ALDI als seus barris. Amb estalvis de fins al 40% en queviures, els nous clients ens proven i els existents continuen tornant”, va afirmar.

Forta presència al Sud-est després d'una gran adquisició

Un dels moviments estratègics més importants d'ALDI ha estat l'adquisició de Southeastern Grocers. Es tracta de l'empresa matriu dels supermercats Winn-Dixie i Harveys Supermarket.

Gràcies a aquesta compra, ALDI tindrà una forta presència al Sud-est del país. És una regió on la companyia ha experimentat un gran creixement en la demanda.

A partir de l'estiu de 2024, la cadena ha començat un procés gradual de conversió d'algunes botigues adquirides. Uns 50 supermercats van començar la seva transformació a la marca ALDI a la segona meitat de l'any passat. No obstant això, la majoria d'ells reobriran amb la nova identitat aquest 2025.

Malgrat això, no tots els supermercats Winn-Dixie i Harveys desapareixeran. ALDI ha confirmat que mantindrà una part d'aquests establiments operant sota els seus noms originals.

Anthony Hucker, CEO de Southeastern Grocers, va destacar la importància d'aquest procés: “La nostra prioritat continua sent ajudar els clients a estirar els seus dòlars. A mesura que avancem en aquesta nova etapa, continuarem oferint la qualitat, el servei i el valor que els nostres clients esperen de nosaltres”.

Compromís amb la sostenibilitat

A mesura que ALDI amplia la seva presència als EUA, també busca minimitzar el seu impacte ambiental. Per a això, l'empresa construirà i remodelarà les seves botigues amb tecnologia sostenible, incorporant llums LED de baix consum, sistemes de refrigeració ecològics i panells solars als sostres.

Hart també va destacar el paper fonamental que juguen els empleats i proveïdors en el creixement de l'empresa. “Aquest èxit no seria possible sense els nostres equips i socis. Amb la nostra expansió, també arriben noves oportunitats per a ells”, va comentar.

Més botigues, més estalvis per als consumidors

Amb aquesta gran aposta, ALDI reforça el seu compromís d'oferir productes de qualitat als preus més baixos possibles. En els últims set anys, ha estat reconeguda com la cadena de supermercats número u en preus baixos diaris, segons l'índex de preferència de minoristes de Dunnhumby.

A mesura que avança aquest pla, milions de consumidors als EUA podran gaudir d'una experiència de compra eficient, ràpida i assequible, en més llocs que mai.