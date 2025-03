ALDI desconcerta els seus clients americans amb aquests 3 productes

ALDI està en boca de molts americans. La secció de productes americans a les botigues ALDI del Regne Unit ha generat una onada de comentaris a les xarxes socials. Molts compradors dels Estats Units es van mostrar sorpresos i confosos en veure quins aliments es venen sota l'etiqueta de "Taste of America".

L'usuària de TikTok Hannahsfamilylife va compartir un vídeo mostrant alguns d'aquests a ALDI. A les imatges es poden veure articles com un kit d'embolcall estil Philly Cheesesteak i una hamburguesa estil búfal amb enciam a sobre. També apareixen alguns dolços com Cosmic Brownies, Pop-Tarts i Marshmallow Fluff.

La seva publicació ràpidament va cridar l'atenció, generant milers de comentaris d'estatunidencs que qüestionaven l'autenticitat d'aquests. Alguns van assenyalar que mai havien vist certs articles al seu país.

"Soc estatunidenc: els Pop-Tarts, la mantega de cacauet Skippy i la salsa BBQ són l'únic familiar. Res més d'allà és realment americà", va escriure un usuari. Altres van coincidir que semblen més una versió britànica del menjar estatunidenc que una representació fidel.

ALDI: menjar autèntic o versió britànica?

ALDI és el quart supermercat més gran del Regne Unit, amb més de 1,000 botigues al país. Totes compten amb una secció dedicada a productes etiquetats com a estatunidencs. No obstant això, molts compradors han expressat que els aliments que allà es venen no coincideixen amb el que realment es consumeix als Estats Units.

"Els Cosmic Brownies i els Pop-Tarts són 100% americans, però no sé si són exactament els mateixos", va comentar un usuari de TikTok.

Altres van assenyalar que alguns semblaven més una interpretació britànica de la gastronomia estatunidenca que alguna cosa comuna a les llars dels Estats Units. "Això no és... no, jaja. Es van inspirar, potser, però gairebé res d'això és realment americà", va respondre un altre comprador.

El Daily Mail va destacar que fins i tot els hot dogs en pot van generar sorpresa entre els estatunidencs. La pròpia TikToker que va gravar el vídeo es va mostrar desconcertada pel polèmic que va resultar aquest producte per a molts dels seus seguidors.

ALDI segueix creixent als Estats Units

Mentre la secció "Taste of America" al Regne Unit genera debat, ALDI continua la seva expansió als Estats Units amb una estratègia ambiciosa. Actualment, la cadena opera més de 2,400 botigues al país i ha anunciat plans per obrir 800 noves ubicacions abans de 2028.

Dins d'aquest pla, 225 noves botigues obriran aquest mateix any, i 330 estaran ubicades a les regions del nord-est i mig oest. La companyia ha destinat una inversió de 9 mil milions de dòlars per enfortir la seva presència al mercat estatunidenc.

El Daily Mail va informar que el CEO d'ALDI, Jason Hart, va atribuir l'èxit de la cadena al creixement de la seva base de clients. "Cada vegada més compradors venen a ALDI perquè experimenten de primera mà la nostra forma de comprar més ràpida, fàcil i accessible", va declarar.

"Amb la nostra expansió, estem guanyant la confiança de més clients en més comunitats, acostant-nos a ser la primera opció dels EUA per fer la compra", va afegir l'executiu.

Malgrat la controvèrsia sobre els seus productes al Regne Unit, ALDI continua consolidant-se com un gegant en el sector dels supermercats als EUA.