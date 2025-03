Aquesta és la moneda de Lincoln valorada en 1,24 milions de dòlars més buscada

Algunes simples monedes de cèntim poden arribar a valer més que una gran mansió de luxe. Pot sonar a ficció, però la increïble història d'un cèntim de blat de Lincoln valorat en 124 milions de dòlars demostra que els tresors extraordinaris poden estar a simple vista. Encara més sorprenent és el fet que algunes d'aquestes monedes extremadament valuoses podrien seguir en circulació.

El cèntim de blat de Lincoln va ser introduït per primera vegada el 1909 per commemorar el centenari del naixement del president Abraham Lincoln. Dissenyat per Victor David Brenner, aquesta moneda va fer història en ser la primera moneda nord-americana a presentar el retrat d'un president. D'aquesta manera, va marcar una tendència que continua fins avui.

La moneda de cèntim de Lincoln més buscada

El que va fer que la moneda fos immediatament reconeixible va ser el seu disseny al revers. Allà mostrava dues espigues de blat emmarcant les paraules "ONE CENT" i "UNITED STATES OF AMERICA". Aquest detall li va atorgar el seu sobrenom icònic, el cèntim de blat, i va romandre en el seu disseny fins l'any 1958, quan va ser reemplaçat pel cèntim del Monument.

La majoria dels cèntims de blat només valen uns pocs cèntims o, com a molt, alguns dòlars. No obstant això, algunes variacions rares assoleixen preus astronòmics a causa de la seva escassetat, importància històrica i errors d'encunyació.

Entre els cèntims de blat de Lincoln més valuosos hi ha els errors d'encunyació, que van ser produïts per accident en circumstàncies úniques. Altres, com els fabricats durant l'escassetat de materials en temps de guerra, es van tornar increïblement rars a causa de la seva producció limitada. El més famós de tots és el cèntim de coure de 1943, considerat el sant grial de la numismàtica nord-americana.

Els llegendaris cèntims de coure de 1943

Durant la Segona Guerra Mundial, el coure era un recurs essencial per a la producció militar, especialment per al cablejat elèctric i la munició. Per conservar materials, la Casa de Moneda dels EUA va canviar els cèntims de 1943 a acer recobert de zinc.

No obstant això, a causa d'un rar error d'encunyació, un petit nombre de discos de coure de 1942 van quedar a les premses. Això va portar a la creació d'uns pocs cèntims de coure de 1943. Aquestes monedes ara es troben entre les més rares i valuoses de la història dels EUA, amb menys de 20 exemplars coneguts.

La seva extrema raresa les fa més difícils de trobar que molts segells, pintures o pedres precioses famoses. Trobar-ne una significaria descobrir una fortuna oculta, ja que poden valer fins a 124 milions de dòlars. Així, demostren que, de vegades, els tresors més preuats estan just davant nostre, esperant ser descoberts.