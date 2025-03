Bombazo: Lidl 'regala' l'invent que la teva cuina demana a crits per a un sopar exquisit

Lidl sap que gaudir d'una pizza cruixent i ben cuinada a casa no sempre és fàcil. Aconseguir una base perfecta i un formatge fos en el seu punt requereix l'equip adequat. Ara, Lidl ha posat a la venda un producte que facilita aquesta tasca sense necessitat d'un forn professional.

Cocció ràpida i resultats professionals a casa

Aquest forn de Lidl està dissenyat per preparar fins a sis minipizzes alhora, cadascuna amb un diàmetre d'aproximadament 11 cm. La seva tecnologia de doble escalfament superior i inferior permet que la base quedi cruixent mentre el formatge superior es fon de manera uniforme. Això garanteix una textura ideal, sense necessitat de llargues esperes.

La clau del seu funcionament està en la seva coberta d'argila de terracota feta a mà, que absorbeix la humitat i aconsegueix un enfornat similar al dels forns de pedra. Aquest material permet que la massa es cogui de manera homogènia, aconseguint aquest toc cruixent tan característic de les pizzes artesanes. A més, el seu recobriment antiadherent evita que la massa s'enganxi, facilitant la neteja després del seu ús.

Un altre dels seus punts forts és el seu termòstat integrat, que regula la temperatura de forma eficient. Això no només optimitza la cocció, sinó que també permet estalviar fins a un 30% d'energia, convertint-lo en una opció sostenible per a la llar. El seu funcionament és simple: n'hi ha prou amb endollar-lo i en pocs minuts estarà llest per començar a cuinar.

El forn també inclou un tallador de pizzes, cosa que permet dividir-les fàcilment un cop preparades. Amb un disseny compacte i materials d'alta qualitat, aquest electrodomèstic és ideal per a aquells que busquen comoditat, a més sense renunciar a la qualitat d'una bona pizza casolana.

Un electrodomèstic versàtil a un preu irresistible

Més enllà de preparar pizzes, aquest forn ofereix múltiples possibilitats a la cuina. El seu disseny permet cuinar panets, empanades, quesadillas i fins i tot verdures rostides. Això el converteix en un complement ideal per a aquells que gaudeixen de la cuina casolana i busquen opcions ràpides sense complicacions.

Les seves dimensions de 43,5 x 43,5 x 28,5 cm i el seu pes de 6,45 kg el fan fàcil d'ubicar en qualsevol cuina. Està fabricat amb materials resistents com terracota, plàstic i metall, assegurant una gran durabilitat. A més, sent elèctric, el seu ús és senzill i segur, sense necessitat d'encendre forns tradicionals.

El millor d'aquest forn és el seu preu, ja que Lidl l'ha llançat amb una gran rebaixa. Ara pot adquirir-se per només 49,99 euros, convertint-se en una opció accessible per a qualsevol llar. La seva relació qualitat-preu és difícil d'igualar, especialment per a aquells que busquen una alternativa eficient i econòmica.

Aquest forn ja està disponible a les botigues Lidl, i a causa de la seva gran demanda, s'espera que les unitats s'esgotin ràpidament. Si busques una manera senzilla de preparar pizzes casolanes amb resultats professionals, aquesta oferta és una oportunitat que no pots deixar passar.

Preus i ofertes actualitzats el dia 04/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis