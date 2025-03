Ha arribat la felicitat a Dia amb el dolç que s'esgotarà en poques hores: exquisit

Dia segueix sorprenent els seus clients amb innovacions delicioses i accessibles. Recentment, ha llançat una nova proposta que no ha trigat a captar l'atenció dels amants del bon menjar. Aquest producte ha causat furor a les xarxes socials, on usuaris destaquen el seu sabor únic i la seva gran qualitat, convertint-lo ràpidament en un dels favorits per a aquest estiu.

Combinació única de pistatxo i cheesecake

El nou gelat de Dia combina dos sabors molt estimats pels amants de les postres: el pistatxo i el cheesecake. Aquesta barreja, que ofereix una experiència deliciosa i diferent, es presenta en una terrina de 350 grams. El sabor cremós del pistatxo es fusiona a la perfecció amb el toc suau i àcid del cheesecake, creant una combinació única.

El que fa que aquest gelat es destaqui és la seva textura suau i cremosa. A mesura que el gaudeixes, pots notar els petits trossos de cheesecake, que aporten una sensació de frescor i sabor afegit. Aquest detall li dona una dimensió extra al gelat, el que el fa més interessant i saborós.

Un dels punts més destacats d'aquest gelat de pistatxo cheesecake és el seu preu. Amb un cost de 2,99 euros per terrina de 350 grams, es converteix en una opció accessible per gaudir d'un gelat premium. Aquesta relació qualitat-preu el fa ideal per a aquells que busquen una opció deliciosa i econòmica per als dies calorosos de l'estiu.

Aquest gelat és perfecte per tenir a casa i gaudir en qualsevol moment, sense que es senti com un luxe inabastable. A més, el seu preu el converteix en una opció ideal per a famílies o grups d'amics que desitgin compartir alguna cosa dolça i saborosa. La seva disponibilitat tant en botigues físiques com en línia facilita encara més el seu accés.

L'èxit a les xarxes socials

Des del seu llançament, el gelat de pistatxo cheesecake ha causat un allau de reaccions positives a les xarxes socials. Els usuaris no han dubtat a compartir les seves impressions sobre aquest producte, elogiant el seu sabor i la seva qualitat. Moltes publicacions inclouen fotos del gelat acompanyades de comentaris que destaquen com de deliciós és, convertint-lo en una de les grans novetats de l'estiu.

La popularitat a les xarxes ha estat tal que aquest gelat s'ha convertit en un tema recurrent en publicacions relacionades amb productes d'alimentació. La curiositat que ha creat aquest sabor ha estat suficient per fer-se viral a xarxes com TikTok. I és que són molts els que s'han acostat a Dia per comprar-lo i deixar la seva ressenya en línia.

El gelat de pistatxo cheesecake de Dia no només és ideal per gaudir-lo sol, sinó que també és una excel·lent opció per acompanyar altres receptes. Pots usar-lo com a postres després d'un àpat o fins i tot incorporar-lo en plats més elaborats com pastissos, batuts o fins i tot com a farciment en pastissos. La seva versatilitat i sabor el converteixen en un complement perfecte per a qualsevol tipus d'ocasió.

A més, la seva textura cremosa i l'equilibri entre els sabors fan que aquest gelat sigui l'acompanyant ideal per a aquells dies de calor. Aquells en què només es desitja alguna cosa refrescant i deliciosa. Ja sigui que el gaudeixis a l'aire lliure o a la comoditat de la teva llar, aquest gelat es convertirà en un imprescindible.

Preus i ofertes actualitzats el dia 21/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis