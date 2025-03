Costco respon a Aldi amb la mateixa moneda: als Estats Units

Costco, un dels gegants del retail a nivell mundial, continua la seva expansió als Estats Units. Al març de 2025, obrirà sis noves botigues en ubicacions estratègiques com Brentwood i Highland a Califòrnia, Prosper i Weatherford a Texas, Comtat de Genesee a Michigan, i Sharon a Massachusetts. Aquesta expansió és part de l'estratègia de Costco per superar les 900 botigues a nivell mundial, millorant l'experiència de compra dels seus membres.

Tanmateix, aquesta expansió de Costco podria ser una resposta directa a la creixent presència d'Aldi als Estats Units. Aldi, la cadena alemanya de supermercats, ha estat guanyant terreny ràpidament al país, i Costco sap que no pot quedar-se enrere.

L'auge d'Aldi als Estats Units

Aldi ha aconseguit un creixement impressionant als Estats Units en els últims anys. Amb més de 2,000 botigues a tot el país, Aldi ha aconseguit captar l'atenció dels consumidors. Ho ha fet gràcies al seu model de negoci enfocat en preus baixos i productes de qualitat.

La seva capacitat per oferir articles frescos i bàsics a preus competitius ha fet que Aldi es converteixi en una opció cada vegada més popular. I clar, especialment durant temps d'inflació, que ha afectat tant les llars als Estats Units.

Aldi també s'ha expandit ràpidament en estats clau com Califòrnia i Texas, on Costco té una forta presència. En aquests mercats, Aldi ha aconseguit posicionar-se com una alternativa econòmica davant de cadenes més tradicionals. Això representa un desafiament per a Costco, que també depèn de preus baixos i d'una gran varietat de productes, però amb el model de membresia.

Costco respon a Aldi amb la mateixa moneda: el model d'expansió

En aquest context, les noves obertures de Costco semblen ser una resposta a la creixent competència d'Aldi. Costco ha identificat l'oportunitat de reforçar la seva presència en mercats clau. L'obertura de botigues en àrees com Califòrnia, Texas i Massachusetts és una estratègia per afirmar el seu domini en aquests estats.

Aldi ha demostrat que el seu model de negoci econòmic és exitós, però Costco no pot permetre que li prenguin mercat. Per això, està expandint la seva xarxa de botigues, amb l'objectiu de mantenir la lleialtat dels seus membres i atraure nous clients.

Aldi i Costco: competència directa en preus baixos

Ambdues cadenes se centren en preus baixos i qualitat. Tanmateix, Costco té un avantatge competitiu: ofereix productes en grans quantitats, cosa que permet als consumidors estalviar més en cada compra. A més, Costco té una varietat molt més gran de productes, incloent-hi electrònica, mobles, roba i més, mentre que Aldi se centra en una selecció més limitada de productes bàsics.

Malgrat que Aldi ha guanyat terreny ràpidament, Costco continua sent un líder en el sector de membresia i productes exclusius. Tanmateix, la competència s'està tornant més dura. L'expansió de Costco és una manera de mantenir la seva rellevància davant del creixement d'Aldi.