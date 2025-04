Costco pren una decisió amb Kirkland i Trader Joe's ja es frega les mans

L'eliminació recent de la llet de soja Kirkland Signature a Costco ha sorprès milers de consumidors, que ja la consideraven una opció essencial en el seu dia a dia. Aquest canvi ha generat una gran reacció a les xarxes socials i fòrums de consumidors, que no van trigar a buscar alternatives. Molts coincideixen que la llet de soja orgànica de Trader Joe’s es presenta com la millor opció disponible al mercat.

Després de la retirada del producte, els usuaris van començar a assenyalar les similituds entre la llet de soja de Costco i la de Trader Joe’s. Tot i un preu lleugerament més alt, la versió de Trader Joe’s ha estat molt valorada per la seva fórmula més senzilla i sense sucres afegits ni conservants. Ambdues llets contenen 100 calories per tassa, però l'opció de Trader Joe’s és considerada més natural a causa de la seva llista d'ingredients que només inclou soja orgànica i aigua.

Alternativa natural i saludable

Els seguidors de dietes veganes i sense additius han aplaudit la decisió de Trader Joe’s d'eliminar ingredients artificials. Mentre que la llet de soja Kirkland de Costco contenia additius com fosfat tricàlcic, carragenina i sucre orgànic, la versió de Trader Joe’s ofereix una opció més neta. Aquest canvi ha estat ben rebut per aquells que busquen una beguda vegetal més pura i natural.

A més, la llet de soja de Trader Joe’s és completament lliure de gluten, kosher i vegana, cosa que la converteix en una opció versàtil que compleix amb diverses necessitats dietètiques. La seva fórmula simple ha atret a aquells que prefereixen productes sense ingredients complicats, alineant-se amb una tendència creixent en la indústria alimentària.

El possible motiu darrere de l'eliminació de la llet de soja Kirkland

Encara que alguns han especulat sobre les baixes vendes com el motiu principal de l'eliminació del producte, molts creuen que la decisió de Costco podria estar relacionada amb una estratègia comercial. Costco és coneguda per realitzar rotacions freqüents de productes, especialment en la seva secció de productes vegetals, per la qual cosa l'eliminació de la llet de soja podria ser part d'això.

A més, la cadena ha començat a reemplaçar alguns dels seus productes de marca pròpia per opcions d'altres marques externes. Això no només els permet avaluar la recepció del mercat a noves alternatives, sinó també mantenir-se competitius davant d'altres grans cadenes de supermercats.

El poder dels consumidors i les alternatives disponibles

Davant la desaparició de la llet de soja Kirkland, els consumidors han pres l'assumpte a les seves mans. Molts han recorregut a altres cadenes com Trader Joe’s i Whole Foods, buscant productes similars amb la qualitat i el preu que esperen. Altres han expressat el seu descontentament a Costco a través dels seus canals d'atenció al client, sol·licitant que es torni a portar el producte retirat.

En un món cada vegada més connectat, les comunitats digitals han jugat un paper crucial en aquest tipus de decisions. El cas de la llet de soja Kirkland demostra com les opinions dels consumidors poden generar pressió suficient per canviar les decisions comercials de les grans marques.