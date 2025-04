Ni hamaca ni para-sol: Mercadona té l'invent que tots voldran a l'estiu

Mercadona segueix oferint solucions pràctiques per facilitar les tasques de la llar. Amb l'arribada de la calor, molts busquen maneres senzilles d'assegurar-se que tot estigui en ordre en els seus espais exteriors. La nova proposta de la cadena es presenta com l'opció perfecta per a aquells que volen estar tranquils sense complicar-se.

Comoditat i facilitat d'ús per cuidar l'aigua

Aquest article de Mercadona està pensat per facilitar l'anàlisi de la qualitat de l'aigua de la teva piscina o spa. Amb tires reactives fàcils d'usar, només necessites submergir una tira a l'aigua i esperar uns segons per obtenir resultats. En menys d'un minut, podràs saber si els nivells de pH, clor i alcalinitat estan dins dels rangs ideals de seguretat.

L'ús del kit no podria ser més senzill. Després de submergir la tira reactiva, simplement has de comparar-la amb l'escala de colors proporcionada en l'envàs per obtenir els resultats. Aquesta rapidesa fa que el control de l'aigua sigui una cosa que es pugui fer de manera regular sense complicacions.

Un dels grans avantatges és que el kit inclou 50 tires reactives, cosa que permet realitzar múltiples proves durant tota la temporada. Això assegura que sempre tindràs un mitjà fiable per mantenir l'aigua en condicions òptimes, sense necessitat de comprar recanvis sovint. A més, la seva mida compacta facilita l'emmagatzematge, per la qual cosa podràs guardar-lo fàcilment en qualsevol racó de casa teva.

El producte també es conserva millor si segueixes les instruccions: assegura't de mantenir la tapa ben tancada entre usos i emmagatzemar-lo a temperatura ambient. Això prolongarà la seva vida útil i garantirà que les tires continuïn sent precises durant el seu ús.

Preu accessible i disponibilitat a Mercadona

Aquest kit analitzador està disponible a totes les botigues físiques de Mercadona, per la qual cosa és fàcil de trobar a la teva botiga més propera. Si prefereixes fer la compra en línia, també pots adquirir-lo a través de la seva plataforma web. Mercadona ofereix la possibilitat de portar el producte directament a casa teva, cosa que facilita la compra per a aquells que prefereixen evitar desplaçaments.

El preu d'aquest producte és de 13,50 euros, sent una opció molt assequible per a aquells que desitgen mantenir la qualitat de l'aigua. Aquest preu inclou 50 tires reactives, quantitat suficient per realitzar diverses proves al llarg de la temporada. Comparat amb altres alternatives al mercat, aquest kit es destaca per la seva accessibilitat.

La relació qualitat-preu és un altre dels grans atractius d'aquest producte, ja que permet als clients realitzar una anàlisi continu de la piscina. Amb el seu ús regular, podràs assegurar-te que l'aigua es manté segura i saludable per a tots els usuaris.

Aquest kit analitzador és una de les opcions més pràctiques i econòmiques per als propietaris de piscines i spas. La seva facilitat d'ús, el seu preu competitiu i la seva disponibilitat el converteixen en una excel·lent elecció per controlar la qualitat de l'aigua. Aprofita aquesta oportunitat per mantenir la teva piscina o spa en les millors condicions durant tota la temporada.

Preus i ofertes actualitzats el dia 09/04/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis