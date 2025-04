Ni Walmart ni Dollar Tree: la cadena que torna als Estats Units amb preus brutals

Després d'enfrontar serioses dificultats financeres el 2024, Big Lots ha aconseguit un ressorgiment inesperat. La icònica cadena de botigues de descompte als Estats Units ha tancat un acord amb Variety Wholesalers, que prendrà les regnes de la marca. El resultat: 219 botigues reobrint al llarg de l'any amb noves ofertes, productes i marques reconegudes.

Aquest retorn a la vida arriba després que Big Lots passés per una declaració de fallida sota el Capítol 11. La reactivació de la cadena busca tornar a atreure els consumidors que busquen qualitat a preus baixos, una proposta que l'ha fet popular durant molts anys.

Obertures progressives a tot el país

El pla de reobertura començarà a l'abril amb nou botigues en diversos estats, incloent Kentucky, Louisiana i Carolina del Nord. Al llarg de l'any, s'aniran obrint més locals fins que la majoria de les 219 botigues estiguin operatives al juny. Encara que les botigues no estaran completament renovades des del primer dia, Variety Wholesalers té previst afegir nous productes setmana a setmana.

Lisa Seigies, presidenta de Variety Wholesalers, va destacar que un dels enfocaments serà oferir més marques reconegudes i productes frescos. “Estem emocionats de tornar-li la vida a Big Lots, amb més ofertes que mai, i una nova secció de roba per a tota la família”, va comentar. Els consumidors podran visitar tant les botigues físiques com les plataformes en línia per descobrir les novetats, amb promocions exclusives i descomptes especials.

Gran impuls a les xarxes socials

El retorn de Big Lots ha causat un gran enrenou a les xarxes socials. Una publicació a Facebook anunciant la reobertura va assolir més de 28,000 "m'agrada" i va ser compartida milers de vegades. Els comentaris van ser majoritàriament positius, però alguns usuaris van demanar que la cadena es mantingués fidel a la seva essència com a botiga de liquidació i no intentés competir directament amb gegants com Walmart.

L'objectiu de Variety Wholesalers és que cada visita a Big Lots sigui una experiència emocionant per als compradors. Des de productes per a la llar fins a roba familiar, les noves ofertes estaran dissenyades per atreure una àmplia varietat de clients.

La visió de Variety Wholesalers

Variety Wholesalers és coneguda per manejar marques com Bargain Town i Roses Discount Stores. Ara, amb Big Lots sota la seva ala, l'empresa busca convertir-la en un competidor clau en el mercat de retail econòmic. La seva estratègia es basa en oferir productes de qualitat a preus baixos, sense sacrificar la varietat ni l'experiència de compra.

A més, amb l'addició de roba familiar i articles de temporada, Big Lots pretén convertir-se en una destinació integral per a les compres de la llar. S'espera que aquesta estratègia ajudi la cadena a recuperar els seus clients més lleials i atreure nous compradors.