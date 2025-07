La marca europea que amenaça Walmart i Target: obertura massiva de botigues a Amèrica

Durant anys, els consumidors nord-americans han confiat en Walmart i Target per trobar roba bàsica a bon preu. Però ara, una marca europea va guanyant terreny amb una proposta directa i expansiva. Es tracta de Primark, la cadena irlandesa de moda low cost, que trepitja fort als Estats Units.

L'empresa, propietat del grup Associated British Foods, ha confirmat un ambiciós pla: 60 botigues operatives per al 2026. Ja ha superat la barrera dels 30 locals en 12 estats i continua sumant obertures. La seva arribada a Tennessee, amb un local a Memphis que obrirà aquest 24 de juliol, marca un altre pas clau en la seva expansió.

Primark té un model simple

Primark aposta per botigues físiques grans i assortides. No ven en línia. Aquest model, encara que sembla limitat, redueix costos. Així aconsegueix mantenir preus molt baixos en productes de moda, llar, bellesa i articles per a infants.

Roba bàsica, accessoris, cosmètica, llenceria i fins i tot maletes: tot està disponible sota un mateix sostre. En molts casos, els preus són més baixos que els d'altres cadenes conegudes. I això és justament el que la converteix en una alternativa poderosa per a un consumidor que vol estalviar sense renunciar a la varietat.

Avantatge enmig dels canvis

Primark no només creix, també s'adapta al context. Als EUA es discuteix eliminar l'exempció “de minimis”, una norma que avui permet importar productes petits sense pagar aranzels. Si s'elimina, comprar en línia des de plataformes estrangeres serà més car.

La marca creu que aquest canvi beneficiarà les botigues físiques. Molts clients, afectats pels nous preus en línia, tornaran a comprar en locals. I aquí Primark hi veu una oportunitat.

Walmart, pressionat per Primark

Walmart i Target no han ignorat l'avenç. Tots dos han treballat per millorar les seves línies de moda. Però Primark arriba amb una proposta diferent. En lloc de marques pròpies o col·laboracions, ofereix una experiència més directa, amb gran volum de productes i preus baixos sense descomptes constants.

Les seves botigues, a més, són espais amplis, molt visuals i fàcils de recórrer. No tenen un enfocament digital, però aposten per l'impacte físic. També organitzen tallers de reparació de roba i altres activitats comunitàries, en línia amb un perfil més sostenible.

Als Estats Units, la cadena ha llançat campanyes per donar a conèixer la seva identitat. “That's So Primark” és l'eslògan escollit per presentar-se com una marca propera, jove i accessible. Aquesta comunicació reforça la idea que no és només una botiga barata, sinó una proposta amb estil propi.

Expectatives altes

L'objectiu de les 60 botigues ja no sembla lluny. El ritme d'obertures és constant. Primark s'instal·la en centres comercials estratègics, on capta un públic ampli que busca preu i conveniència.

Mentrestant, Walmart i Target continuen dominant el mercat. Però Primark s'ha instal·lat en el seu mateix terreny. Ja competeix pels mateixos clients. I ho fa amb una combinació que funciona: botigues grans, sense luxes, amb preus ajustats i una experiència senzilla.