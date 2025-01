Adeu per sempre: el conegut supermercat que tanca les portes a Catalunya

A Tàrrega, un canvi inesperat ha sorprès els veïns. Un dels seus supermercats més recents s'acomiada per sempre després d'intentar fer-se un lloc entre la competència. Aquest tancament deixa preguntes sobre el que va poder fallar en un mercat tan competitiu.

L'anunci ha arribat amb rapidesa i sense avís previ, deixant a molts sense temps per reaccionar. Tot i que encara no s'ha fet oficial el tancament, les prestatgeries buides i l'escassetat de productes a Supeco deixen clar que l'acomiadament és imminent.

Una obertura prometedora

El Supeco de Carrefour va obrir les portes a l'estiu de 2022, ocupant un espai a l'avinguda de Barcelona on abans operava un Mercadona. Aquest últim es va traslladar a un local més modern el setembre de 2020, deixant un lloc ideal per al nou inquilí. Amb 1.200 metres quadrats de sala de vendes, taulells de carnisseria i xarcuteria, i un pàrquing subterrani, el supermercat semblava tenir tot per triomfar.

Tanmateix, dos anys i mig després, les coses no van sortir com s'esperava. Avui dia, el local està pràcticament buit, i queda molt poc gènere a les seves prestatgeries. Encara que s'ha intentat contactar amb Carrefour per obtenir més detalls, l'empresa no ha donat declaracions al respecte.

La marca i la competència

Supeco, conegut pel seu enfocament en preus baixos i estalvi, no va aconseguir consolidar-se a Tàrrega, una localitat amb una àmplia oferta de supermercats. Actualment, els clients poden triar entre Mercadona, Lidl, dos Caprabo, Plusfresc, Esclat, Condis i BonÀrea. Aquesta alta competència pot haver estat un dels factors que van dificultar l'èxit de Supeco.

La idea d'oferir productes a preus competitius no va ser suficient per atreure una clientela fidel en una ciutat amb tantes opcions. Aquest tancament deixa en evidència com és de difícil mantenir un negoci en un entorn tan saturat, fins i tot per a marques com Carrefour.

Mentre Supeco s'acomiada, Tàrrega continua amb la seva àmplia varietat de supermercats. Encara que per a molts veïns quedarà com un recordatori que no totes les apostes acaben sent guanyadores, el tancament també deixa espai perquè altres comerços continuïn creixent.