Sorpresa majúscula a Eroski: el producte més buscat i al millor preu de tots

Eroski ha posat en promoció una bàscula de bany intel·ligent que es converteix en l'eina perfecta per a aquells que desitgen controlar el seu pes. Aquest dispositiu, elegant i funcional, ofereix fins a set funcions clau que van més enllà de simplement mostrar el pes. Ara, amb un preu rebaixat, és una oportunitat única per a aquells que volen cuidar-se amb precisió i estil.

Tecnologia avançada per a un control complet

La bàscula d'Eroski destaca per la seva capacitat per analitzar múltiples indicadors de salut. A més de mesurar el pes, informa sobre la massa muscular, aigua corporal, greix corporal, densitat òssia i l'índex de massa corporal (IMC). Fins i tot calcula les calories diàries recomanades, ajudant a gestionar millor la dieta i l'estil de vida.

Gràcies als seus quatre sensors d'alta precisió, aquesta bàscula garanteix mesures fiables amb una graduació de 100 grams. La seva capacitat de fins a 180 kg la fa apta per a una àmplia varietat d'usuaris. A més, la seva funció de conversió d'unitats permet canviar entre quilograms, lliures o stones amb un sol toc.

El disseny inclou una base de vidre de seguretat 'Temperit' de 6 mm de gruix, que no només assegura durabilitat, sinó també una aparença moderna que encaixa en qualsevol bany. El seu visor LCD de gran mida amb quatre dígits facilita la lectura, fins i tot per a persones grans o amb problemes de visió.

La bàscula també compta amb memòria per a 13 persones, permetent que diversos membres de la llar puguin utilitzar-la i registrar els seus progressos de manera independent. Aquest detall la converteix en una opció ideal per a famílies o companys de pis que desitgen portar un seguiment de la seva salut.

Comoditat i funcionalitat en un sol dispositiu

A més de la seva precisió, la bàscula d'Eroski és fàcil d'usar gràcies als seus polsadors tàctils i el seu sistema d'encesa i apagat automàtic. Això significa que n'hi ha prou amb pujar-s'hi perquè comenci a mesurar, i s'apaga sola després de l'ús per estalviar bateria. Inclou una pila de liti CR2032 de llarga durada, per la qual cosa està llesta per funcionar des del primer moment.

Un altre avantatge és el seu indicador de bateria baixa i de sobrepès, que afegeix un extra de seguretat i conveniència. Aquests detalls fan que la bàscula no només sigui una eina pràctica, sinó també una aliada confiable per al dia a dia.

Per tan sols 20,90 euros, aquesta bàscula intel·ligent ofereix una relació qualitat-preu difícil de superar. En comparació amb altres models del mercat, combina tecnologia avançada, disseny elegant i funcions pràctiques a un cost accessible.

Disponible a botigues Eroski, aquesta bàscula és una inversió intel·ligent per a aquells que busquen millorar la seva salut. A més, t'ajuda a mantenir un control detallat del seu pes i altres paràmetres. És el complement perfecte per a un estil de vida saludable.

Una opció imprescindible per al teu cuidat personal

La bàscula de bany intel·ligent d'Eroski és molt més que un mesurador de pes: és una eina completa per monitorar la teva salut. El seu disseny elegant i la seva capacitat per analitzar múltiples paràmetres la converteixen en un dispositiu imprescindible per a aquells que valoren la precisió i el detall.

Amb un preu rebaixat de 20,90 euros, és el moment perfecte per incorporar aquesta bàscula a la teva rutina diària. Ja sigui per gestionar la teva dieta, seguir un pla d'exercici o simplement controlar el teu benestar, aquest dispositiu és la solució ideal.

Preus i ofertes actualitzats el dia 10/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis