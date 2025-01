Adeu a 79 anys d'història: El conegut negoci de la Costa Brava que tanca

Cadaqués és un dels pobles amb més encant de la Costa Brava. La seva especial ubicació i la història que guarda en cadascun dels seus carrers el fan únic. Però també destaca per la seva oferta turística, molt relacionada amb el sector de la restauració.

I precisament en aquest punt és on Cadaqués torna a ser notícia. Tot això per l'anunci del tancament del Bar Boia, un dels establiments més icònics del poble. El bar ha tancat definitivament les portes després de gairebé vuit dècades d'història.

Fundat el 1944, aquest bar s'havia transformat en els últims anys en una reconeguda cocteleria, però la seva trajectòria va arribar a la seva fi el passat 4 de gener. Des de llavors, les seves portes només s'han obert perquè els seus responsables retirin el material restant de l'establiment. El tancament del bar s'ha produït després que una reclamació legal obligués a posar fi a l'activitat.

Un bar que deixa orfe Cadaqués

Segons Pere Vehí, propietari del Bar Boia, fa setmanes van rebre una notificació de la Generalitat que fixava el termini màxim per operar fins al 4 de gener. Això no només suposa la pèrdua d'un punt de referència cultural i social, sinó que també deixa sense feina 26 empleats. Encara que els propietaris han recorregut contra aquesta decisió, encara no han rebut cap resposta.

El futur del bar i la seva concessió continua sent incert, generant un sentiment de pèrdua entre els que veuen el Bar Boia com una part essencial de la seva identitat. Cadaqués és un poble amb un encant especial que l'ha convertit en un lloc de peregrinació per a artistes i escriptors. Amb les seves cases blanques, carrers empedrats i una ubicació privilegiada a la Costa Brava.

Aquest municipi ha estat una font d'inspiració per a figures com Salvador Dalí. Històricament, Cadaqués va ser un poble de pescadors, relativament aïllat per la seva geografia muntanyosa. Aquest aïllament va permetre conservar el seu caràcter tradicional, que encara avui atrau visitants de tot el món.

Molt més que un bar

Amb el pas dels anys, l'arribada del turisme a la zona s'ha convertit en una de les principals fonts de dinamització econòmica. El sector turístic és el motor principal de Cadaqués. Hotels, restaurants i comerços depenen dels milers de turistes que visiten el poble cada any, especialment durant la temporada d'estiu.

Establiments com el Bar Boia no només són punts de trobada, sinó també espais que ofereixen una experiència cultural i gastronòmica única. La desaparició del Bar Boia deixa un buit significatiu en l'oferta turística i cultural de Cadaqués. Tanca un bar que és i significa molt més que això.