Aquest moble de Lidl és el més elegant i amaga quelcom únic: corre que vola

Aquesta setmana, Lidl ha llançat una prestatgeria per a sabates extensible que està causant sensació entre els consumidors. Dissenyada per emmagatzemar fins a 14 parells de sabates, combina funcionalitat i estil, adaptant-se a diversos espais de la llar. El seu preu competitiu la converteix en una opció atractiva per a aquells que busquen solucions pràctiques d'emmagatzematge.

Característiques destacades de la prestatgeria de Lidl

La prestatgeria compta amb un marc de fusta de pi envernissada en blanc, que aporta un toc elegant i modern. Els prestatges estan fabricats en metall cromat, oferint resistència i durabilitat. El seu disseny extensible permet ajustar l'amplada entre 63,4 cm i 118 cm, adaptant-se a diferents necessitats d'espai.

Cada prestatge suporta una càrrega màxima de 5 kg, suficient per a diversos tipus de calçat. El muntatge és senzill, ja que inclou tot el material necessari i les instruccions detallades. A més, la seva estructura lleugera facilita la seva reubicació en diferents àrees de la llar.

Les dimensions de la prestatgeria són 63,4-118 cm d'ample, 45,5 cm d'alt i 21,5 cm de fons, adequada per a espais reduïts o amplis. La seva capacitat per a fins a 14 parells de sabates la converteix en una solució eficient per mantenir l'ordre. L'ús de materials de qualitat garanteix una llarga vida útil del producte.

Avantatges d'adquirir aquest sabater de Lidl

Un dels principals avantatges d'aquesta prestatgeria és la seva versatilitat, ja que s'ajusta a diferents espais i quantitats de calçat. El seu disseny elegant i minimalista complementa diversos estils de decoració. La facilitat de muntatge permet que qualsevol persona pugui instal·lar-la sense complicacions.

El preu de 17,99 euros la fa accessible per a una àmplia gamma de consumidors. La combinació de fusta de pi i metall cromat assegura estabilitat i resistència. A més, sent extensible, s'adapta a les necessitats canviants d'emmagatzematge.

La prestatgeria és ideal per mantenir el calçat organitzat i a l'abast, evitant el desordre a la llar. La seva capacitat per a 14 parells la fa adequada per a famílies o individus amb una col·lecció de sabates considerable. L'estructura oberta permet una ventilació adequada, preservant l'estat del calçat.

A més, el seu disseny compacte permet ubicar-la en passadissos, vestíbuls o dins d'armaris, optimitzant l'ús de l'espai. La prestatgeria també pot utilitzar-se per emmagatzemar altres objectes lleugers, augmentant la seva funcionalitat. L'oferta de Lidl representa una excel·lent relació qualitat-preu en solucions d'emmagatzematge.

Preus i ofertes actualitzats el dia 15/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis