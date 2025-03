Una fornera professional escull entre Costco i Walmart i el resultat és sorprenent

Alana Al-Hatlani, una fornera professional, va decidir provar les galetes amb trossets de xocolata de quatre cadenes populars: Costco, Walmart, Kroger i Safeway. Amb anys d'experiència en la fleca, Alana tenia expectatives altes. Però el que va descobrir entre Costco i Walmart va ser una diferència significativa i ho explicava fa uns mesos a Business Insider.

Les expectatives d'una fornera professional

Com a experta, Alana sap què ha de tenir una bona galeta i no li agraden les galetes massa dolces. Per a ella, la xocolata ha d'equilibrar el sucre. La textura també és important: el centre ha de ser suau, i les vores, cruixents.

En provar les galetes de Costco, Alana es va sorprendre gratament. Les de la marca Kirkland Signature eren les més equilibrades. Des de la primera ullada, va notar els generosos trossos de xocolata.

Les galetes tenien un centre suau i vores lleugerament fermes. A més, el sabor de vainilla i el seu color daurat indicaven l'ús de sucre morè. Per a Alana, aquestes galetes van ser les més properes a una recepta casolana.

Costco: La millor opció

Les galetes de Costco van ser les preferides d'Alana. Tenien una textura suau i mastegable, amb trossos grans de xocolata que no es perdien entre la massa.

La quantitat de sucre morè els donava un toc de toffee i melassa. Una cosa que, segons Alana, és essencial per a una bona galeta amb trossets de xocolata. El sabor a vainilla era prominent, una cosa que moltes altres galetes comercials no aconsegueixen.

Alana va notar que, encara que eren galetes comprades, tenien aquell sabor casolà que ella tant valora. La galeta no estava ni massa dolça ni massa amarga. Era l'equilibri perfecte.

Walmart: Una decepció

En contrast, les galetes de Walmart no van impressionar Alana i, encara que eren suaus i humides, eren massa dolces. El color pàl·lid de la galeta va suggerir que Walmart no utilitzava gaire sucre morè, cosa que els treia profunditat. A més, la falta de xocolata les feia semblar més una galeta de sucre que una de xocolata.

La galeta de Walmart tenia pocs trossos de xocolata. Això va fer que el sabor fos molt ensucrat, però sense la complexitat de la xocolata amarga.

Alana va trobar que aquestes galetes no estaven equilibrades. Encara que la textura era agradable, el sabor no va complir amb les seves expectatives.

Safeway i Kroger: A mig camí

En provar les galetes de Safeway, Alana va trobar que eren les més cruixents. Tenien un centre suau, però les vores eren primes i cruixents. Encara que les galetes tenien una quantitat decent de xocolata, el sabor era força dolç i monòton: no van ser dolentes, però tampoc van destacar.

Les galetes de Kroger, sota la marca Fred Meyer, van ser una opció decent. Encara que tenien una textura suau i una quantitat generosa de trossets de xocolata, el seu sabor era massa dolç.

Els faltaven les notes de vainilla i melassa que Alana esperava. Tot i que eren millors que les de Walmart i Safeway, no van arribar a l'altura de les de Costco.

El veredicte final: Costco guanya

Després de provar les galetes de les quatre cadenes, Alana va arribar a una conclusió clara: Costco té les millors galetes amb trossets de xocolata. Per a ella, les galetes de Kirkland Signature van ser les més properes a una recepta casolana. La textura suau, el sabor a vainilla i els trossos grans de xocolata les van fer destacar.

Les galetes de Fred Meyer de Kroger van ser una opció propera, però no van aconseguir superar les de Costco. Les de Walmart, d'altra banda, van ser massa dolces i mancaven de xocolata, cosa que les va fer decebedores. Safeway també es va quedar a mig camí: cruixents, però massa dolces.