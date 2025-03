Xoc a La Maquinista: Una jove al·lucina amb el que ha pagat després d'aparcar

Aparcar a les grans ciutats s'ha tornat un desafiament per als conductors, especialment quan els costos es disparen de manera inesperada. Aquest va ser el cas d'una jove que va viure una experiència inesperada al pàrquing de La Maquinista, a Barcelona. Després de deixar el seu cotxe estacionat durant dos mesos, es va endur una tremenda sorpresa en conèixer l'import de la seva factura.

La història ha deixat a molts sorpresos per l'alt cost de l'aparcament. En lloc de la tarifa habitual, la conductora es va trobar amb una factura que semblava desmesurada pel temps que va estar estacionat. Com va poder ocórrer una cosa així? Per entendre-ho, cal conèixer els detalls d'aquest succés.

Una factura inesperada: 1.360 euros per dos mesos d'aparcament

En aquest cas, la jove anomenada @raquelbred a xarxes socials va decidir deixar el seu cotxe, un modest Fiat Panda, a l'aparcament Maquinista de Barcelona durant 60 dies. En tornar, va descobrir que havia de pagar un total de 1.360 euros per poder retirar el seu vehicle. Aquest import es deu a una tarifa diària de 22,6 euros, una xifra habitual en molts aparcaments, que en multiplicar-se pels 60 dies d'estada, arriba a aquesta suma.

La sorpresa va ser més gran per a la jove quan va veure que el cost d'aparcar el seu cotxe durant un parell de mesos superava el valor del seu vehicle. Aquest tipus de tarifes no són inusuals, però per a molts conductors, la idea de pagar més per aparcar que pel cotxe en si mateix pot resultar xocant. Encara que el preu està regulat per les autoritats, el controvertit és com aquestes tarifes afecten aquells que no planegen aparcar tant de temps.

El preu és just? Un sistema regulat i tarifes a l'alça

És important assenyalar que la tarifa que s'aplica en aquest aparcament és completament legal i està dins del que estableix la normativa local. En moltes ciutats, els aparcaments estan subjectes a tarifes regulades per l'Ajuntament, i aquestes solen ajustar-se anualment en funció de variables com l'IPC. Per tant, els preus estan subjectes a increments anuals que, encara que justificables des d'una perspectiva econòmica, no deixen de resultar elevats per als usuaris.

En els comentaris, molts han assenyalat que és lògic que s'ha de pagar, ja que l'aparcament és privat. Alguns li han dit coses com "No se't va ocórrer preguntar quant cobren per dia?". Una altra usuària li comenta: "És que qui deixa dos mesos el cotxe en un centre comercial que, per cert, té cartells per tot arreu on posa que es paga".

Aquest cas posa en relleu les dificultats i costos que comporta tenir un cotxe a les grans ciutats. Per a molts, les tarifes d'aparcament s'han convertit en una càrrega econòmica que és suma a la ja elevada despesa de tenir un vehicle. Fent que, en alguns casos, l'opció de no tenir cotxe sigui cada vegada més atractiva.