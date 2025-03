A menys d'1 hora de Tarragona: l'encantador poble per escapar-te aquesta Setmana Santa

Escapar de la rutina i descobrir racons amb història és un pla perfecte per a Setmana Santa. Hi ha pobles que semblen trets d'un conte, amb carrers empedrats, paisatges de postal i un ambient tranquil que convida a desconnectar. Enclavat al costat d'un riu i dominat per una imponent fortalesa, aquest destí és ideal per perdre's uns dies.

Miravet és un petit poble amb molt d'encant, situat a la comarca de la Ribera d'Ebre. La seva història està marcada pels templers, l'artesania de la ceràmica i la bellesa dels seus paisatges. Un passeig pels seus carrers transporta el visitant a una altra època, mentre l'Ebre abraça el poble en un entorn únic.

Què fer a Miravet

L'atractiu de Miravet és el seu Castell Templer, una fortalesa construïda sobre un turó des d'on es poden contemplar les vistes del riu Ebre. L'entrada costa 5€, i recórrer els seus murs, torres i patis és una experiència imprescindible.

A més, a l'interior es poden veure les restes de l'antiga església i les quadres que utilitzaven els templers. Es pot pujar en cotxe o caminant des del poble en uns 15 minuts, encara que el camí és costerut.

Una altra visita interessant és l'Església Vella de Miravet, construïda sobre una antiga mesquita. Encara que va patir danys durant la Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil, segueix en peu i s'utilitza per a exposicions i esdeveniments culturals. Quan està oberta, és un bon lloc per conèixer més sobre la història del poble.

El moll de fusta ofereix una de les millors vistes de Miravet, amb les cases reflectides a l'Ebre. També és un punt on els més atrevits poden fer un capbussó al riu. Un passeig pels carrers del nucli antic permet descobrir racons com el molí vell, la drassana i el Portal del Motxo, que és una de les antigues portes d'entrada al poble.

Una experiència bastant curiosa és encreuar el riu al pas de barca de Miravet, un transbordador fluvial sense motor que funciona gràcies al corrent i l'habilitat del barquer. Aquest és l'últim del seu tipus a tota Catalunya. El preu és de 3€ en cotxe, 2€ en moto i 1€ si es creua a peu.

On està i què més visitar

Miravet està a la Ribera d'Ebre, a la província de Tarragona, a uns 60 km de la ciutat i a dues hores en cotxe des de Barcelona centre. Es pot arribar en cotxe per la carretera C-12, una ruta panoràmica que voreja el riu i ofereix vistes espectaculars. També és possible anar en tren fins a Móra d'Ebre i des d'allà agafar un taxi o un autobús.

A més de recórrer Miravet, val la pena explorar els voltants, a només 12 km, al poble de Pinell de Brai, es troba la Catedral del Vi, un celler modernista espectacular. Es pot visitar amb audioguia i acabar amb un tast de vins. A la zona hi ha diversos cellers de la DO Terra Alta, ideals per a aquells que gaudeixen de l'enoturisme i volen tastar alguns vins.

Una altra opció per a Setmana Santa és visitar Gandesa, a uns 20 km del poble, on es pot recórrer el Centre d'Estudis de la Batalla de l'Ebre. Explica un dels episodis més durs de la Guerra Civil. També és un bon lloc per conèixer l'arquitectura modernista dels seus cellers cooperatius.