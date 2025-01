Ni Barcelona, ni Girona: la curiosa tradició que només existeix a Tarragona

A Catalunya, els costums poden canviar molt d'un lloc a un altre. El que en una província és comú, en una altra pot no tenir sentit. Tarragona, per exemple, té una tradició tan peculiar que resulta única a tota la regió.

No parlem d'una recepta secreta ni d'un festival local com a tal, sinó d'un costum que combina història, superstició i un toc d'originalitat. Si penses que saps tot sobre les tradicions catalanes, espera a descobrir aquesta.

La barana que porta sort

A Tarragona, demanar sort no es fa tocant fusta, com a la majoria de Catalunya i Espanya. Aquí, el material escollit és el ferro, i tot gira al voltant del famós Balcó del Mediterrani. Aquest mirador, al final de la Rambla Nova, ofereix unes vistes espectaculars de l'amfiteatre romà, la platja del Miracle i el port.

La tradició, coneguda com "tocar ferro", es remunta a la construcció d'aquesta barana, segons Crónica Global. Va ser dissenyada per l'arquitecte Ramon Salas i Ricomà i forjada per Joan Miquel Ginart fa més d'un segle. La barana no només té un valor arquitectònic i històric, sinó que també és un element que, amb el pas del temps, ha adquirit un significat especial per als tarragonins.

Amb més de 200 metres de longitud, la barana delimita el mirador, situat 40 metres sobre el nivell del mar. El seu disseny no només ha evitat accidents, sinó que s'ha convertit en un símbol de bona fortuna per a aquells que la toquen.

Un gest ple de superstició

Aquest costum té el seu propi ritual. La barana compta amb diversos pilars que separen els trams, i en aquestes divisions hi ha sis adorns que representen els dies de la setmana. El diumenge, el dia principal, és al centre, mentre que els altres dies segueixen en ordre correlatiu.

Els més supersticiosos toquen l'adorn del dia corresponent per demanar sort, mentre que altres gaudeixen del passeig fins al Balcó del Mediterrani. Aquesta tradició convida a explorar altres racons de la Rambla Nova, com l'estàtua de Roger de Llúria i les gelateries properes, que completen l'experiència.

Si t'animes a "tocar ferro", arribar és senzill, Tarragona és a poc més d'una hora de Barcelona, tant en cotxe com en tren. Un cop allà, només hauràs de caminar fins a la Rambla Nova i arribar al Balcó del Mediterrani. A què esperes per sumar-te a aquesta tradició tan única i gaudir d'unes vistes impressionants?