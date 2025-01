Aquest poble de Catalunya és la destinació ideal per a una escapada d'hivern al gener

Al cor d'un vall envoltat per imponents cims, Arties es presenta com una escapada perfecta per gaudir de l'hivern. Els seus carrers empedrats i les cases de pedra transmeten un encant especial, ideal per a un cap de setmana en parella o en família. Aquí, tradició i natura es combinen per crear un ambient acollidor, perfecte per desconnectar de la rutina.

A mesura que avances pels seus camins, l'aroma de la llenya i els plats de muntanya conviden a aturar-se i gaudir de la tranquil·litat. A més, l'entorn ofereix activitats per a tots els gustos, des d'aventures a l'aire lliure fins a visites culturals.

Què fer a Arties

Arties, situat a la Vall d'Aran, és una destinació ideal per gaudir de l'hivern en plena natura. A només set quilòmetres hi ha la famosa estació d'esquí Baqueira Beret, on podràs practicar esquí o snowboard en algunes de les millors pistes de tots els Pirineus. Si prefereixes activitats menys exigents, les rutes de senderisme són una gran opció, com el camí cap al llac de Mar o les cascades del riu Valarties, envoltades de paisatges nevats.

El poble també compta amb aigües termals naturals, perfectes per relaxar-se després d'un dia a l'aire lliure. Les piscines, amb aigua a 39 °C, ofereixen una experiència única a l'aire lliure mentre gaudeixes de les vistes a les muntanyes. Per als amants de la cultura, les esglésies de Santa Maria i Sant Joan (actualment un museu) són visites imprescindibles.

Pots recórrer el nucli antic, amb els seus carrers empedrats i aturar-te en algun dels seus bars per tastar tapes o plats típics de la gastronomia aranesa, com l'olla aranesa. A més, durant els mesos d'hivern, Arties sol organitzar esdeveniments culturals i fires gastronòmiques, ideals per submergir-se en les tradicions locals. Si busques alguna cosa diferent, la zona ofereix activitats com passejos amb raquetes de neu, rutes en trineu tirat per gossos i vies ferrades per als més aventurers.

Un poble amb història i encant

Amb una població de 524 habitants, Arties es troba a 1.143 metres d'altitud, a la confluència dels rius Valarties i Garona. El seu nucli antic conserva cases renaixentistes, com Çò de Paulet (Casa Paulet), de 1549, i la casa Portolà, amb una torre del segle XVI.

L'entorn natural és impressionant, amb rutes que condueixen a llacs com el de Mar o el Tort de Rius. Des d'aquí, és possible pujar al pic Montardo i gaudir de panoràmiques úniques. Per a aquells que busquen tranquil·litat, el Parador Gaspar de Portolà ofereix una experiència de somni.

Arties combina el millor dels Pirineus: cultura, natura i gastronomia, oferint una experiència única per a aquells que busquen desconnectar en un entorn privilegiat. Aquest hivern, no perdis l'oportunitat d'explorar aquest racó ple de màgia i tradició, on cada racó convida a viure moments inoblidables.