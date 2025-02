Gran sorpresa a Carnaval: la ciutat catalana que omple tots els carrers d'alegria

L'aire festiu ja se sent als carrers. Els colors vibrants i la música contagiosa anuncien l'arribada d'una celebració molt esperada. Durant una setmana, l'alegria i el desenfrenament seran protagonistes, amb desfilades, balls i activitats per a totes les edats.

El Carnaval de Barcelona ja és aquí. És el moment de disfressar-se, de riure i d'oblidar les preocupacions. La tradició es barreja amb la modernitat en una festa que transforma cada racó en un escenari de creativitat i diversió.

Carnaval a Barcelona: tradició i festa

El Carnaval de Barcelona se celebrarà aquest any del 27 de febrer al 5 de març. La ciutat comtal es prepara per rebre la Reina Belluga, qui liderarà l'Arribo, l'esdeveniment que marca l'inici de les festivitats. Aquest any, com a novetat, l'Arribo (Rua de Carnaval) es descentralitza i es trasllada al barri de Sants, on es podrà gaudir de gegants del Carnaval i la clàssica Taronjada final.

Els gegants Rodanxó i Rodanxona, que han estat ballant als carrers de la ciutat des de 1859, seran protagonistes d'aquesta jornada única. Encara que els gegants de la Casa de la Caritat només es veuen un cop l'any, aquest esdeveniment permet gaudir del seu ball tradicional.

Durant el dijous Llarder, es duran a terme activitats com degustacions de coca de greixons, concursos de truites i molt més. A més, els diferents barris de Barcelona s'ompliran de vida amb desfilades, balls de màscares, concerts i tallers familiars als casals de barri, centres cívics i Cases de la Festa. La implicació del veïnatge fa d'aquesta festa una experiència única.

Activitats a tots els districtes i tancament de la celebració

El Carnaval barceloní destaca per la seva diversitat d'activitats a tots els districtes. Cada barri organitza els seus propis esdeveniments, adaptats a les seves tradicions i estil. Al districte de Sants-Montjuïc, l'Arribo donarà inici al Carnaval el 27 de febrer a les 18:00 h, començant amb una tabalada a la plaça de Bonet i Muixí.

Posteriorment, el Rei Carnestoltes, Elon Muska Collonera, arribarà a l'auditori de les Cotxeres de Sants a les 19:00 h de la tarda, seguit de l'aparició de la gran Reina Belluga. L'espectacle itinerant recorrerà els carrers de Sants i culminarà amb la tradicional Taronjada davant la Seu del Districte.

En altres districtes també es podran gaudir de nombroses activitats. A l'Eixample, per exemple, el Mercat del Ninot acollirà el Dissabte de Carnaval l'1 de març a partir de les 11:00 h. Al barri de Gràcia, se celebraran desfilades de disfresses l'1 de març a les 18:00 h, seguides d'un concert a la plaça del Sol a les 20:00 h.

També, al Parc de la Ciutadella, hi haurà activitats familiars i tallers de màscares el 2 de març des de les 11:00 h. El Dimecres de Cendra, 5 de març, marcarà el final de les festivitats amb l'enterrament de la sardina, una cerimònia que se celebra amb desfilades mortuòries plenes de plors i lamentacions. Aquest emotiu esdeveniment simbolitza el tancament del Carnaval i dona pas a la Vella Quaresma.

El Carnaval de Barcelona és una experiència que combina tradició, diversió i participació veïnal. Amb una població de més d'1,6 milions d'habitants, aquesta ciutat mediterrània es converteix en l'epicentre de la festa i la creativitat. No importa d'on vinguis, al Carnaval de Barcelona, tot s'hi val!