Arriba la felicitat a Barcelona: aquesta és la marca de roba que aterra al centre

Barcelona continua sent un punt d'atracció per a marques que busquen expandir-se. Aquesta ciutat catalana es caracteritza per la seva constant innovació en moda i tendències. Cada nova obertura promet revitalitzar el sector comercial de la ciutat.

I ara una nova botiga obrirà al centre de la ciutat, a Rambla Catalunya, i no passarà gens desapercebuda. La firma que arriba és Silbon, una marca cordovesa que s'està consolidant ràpidament en el mercat de la moda masculina.

Silbon obre la seva botiga més gran a Rambla Catalunya

Silbon, una firma espanyola dedicada a la moda masculina, ha triat la ciutat de Barcelona per obrir la seva botiga més gran fins ara. Ubicada al número 89 de Rambla Catalunya, la botiga compta amb 190 metres quadrats, abans d'aquest canvi, el local era ocupat per Sepiia, una altra marca de moda. Aquesta nova obertura és un pas important per a la firma, que ja tenia dues botigues a la ciutat.

La ubicació és clau, Rambla Catalunya és una de les zones més comercials de Barcelona, la qual cosa garanteix una alta afluència de públic. Això ajudarà Silbon a connectar amb nous clients i reforçar la seva presència a la ciutat. L'obertura d'aquesta botiga també demostra la confiança de la marca en el mercat barceloní i en la revitalització de la zona.

Un estil únic i modern

Silbon és coneguda per oferir roba masculina que combina el clàssic amb el modern. La seva proposta de moda es basa en peces elegants, però amb un toc fresc i contemporani. La marca destaca pels seus dissenys d'alta qualitat, que s'adapten tant a ocasions formals com informals.

La botiga de Rambla Catalunya serà l'aparador perfecte per a la seva nova imatge, ja que la marca ha renovat el seu disseny interior i la seva estètica. A més de la roba, l'experiència de compra a la botiga està pensada per ser única. Els clients podran gaudir d'un espai ampli, elegant i accessible.

Silbon no es conforma amb aquesta única obertura, per a aquest 2025, té plans d'obrir 30 nous establiments a Espanya, dels quals 16 seran corners dins d'altres botigues de moda. Aquest pla d'expansió busca consolidar la seva presència a l'àmbit nacional i internacional. La marca també té plans de continuar creixent en l'àmbit digital, millorant la seva presència en línia.

L'arribada de Silbon a Rambla Catalunya és només el començament d'una nova etapa. Amb la seva obertura, la marca no només creix, sinó que també contribueix a la revitalització del comerç a Barcelona. La moda masculina espanyola guanya un nou aliat en Silbon, que continua apostant per la qualitat i el disseny.