Marc Ribas ja ho ha deixat clar: aquest és el millor bar de tapes de Barcelona

Les tapes són més que una forma de menjar. Són una experiència social que reuneix el millor de la gastronomia en petits mossecs plens de sabor. En una ciutat com Barcelona, on el menjar és gairebé un patrimoni cultural, els bars juguen un paper essencial en el dia a dia.

Per això, quan un lloc aconsegueix destacar entre tants mereix ser reconegut. Així va ocórrer en l'episodi 14 de la vuitena temporada de Joc de Cartes. Un capítol on es buscava el millor bar de tapes, deixant a tothom amb ganes de provar el guanyador.

Tapas24, el millor bar de tapes a Barcelona

El guanyador no va ser altre que Tapas24, un bar ubicat al carrer de la Diputació, 269, en ple Eixample barceloní. Aquest espai, dirigit pel xef Carles Abellán, ha aconseguit transformar la tapa tradicional en un plat gurmet, respectant sempre l'essència original.

Entre els seus plats estrella, el biquini trufat destaca sobre altres. Es tracta d'una delícia de pernil ibèric, mozzarella i tòfona que va ser coronada com el millor plat de la temporada 2024. El seu preu, que és de 10,90 euros, el converteix en un caprici accessible per als amants del bon menjar.

Però això no és tot, la carta de Tapas24 està plena d'opcions per a tots els gustos. Des de les carxofes a la planxa amb romesco (11,50 euros) fins a les cloïsses al Xerès amb pernil ibèric (22,90 euros). El tàrtar de salmó amb alvocat i llima (16,50 euros) és un altre exemple de com cada plat combina tradició i innovació.

Carles Abellán i la seva visió única de les tapes

Carles Abellán, el xef que està darrere de Tapas24, és un dels pioners a convertir les tapes en alguna cosa més que simples acompanyaments. Segons ell, el seu restaurant és un espai on se celebra la gastronomia popular catalana i espanyola com un acte social. I, sens dubte, ho aconsegueix.

A més del biquini trufat, altres clàssics, com l'ensaladilla russa (8,50 euros), premiada el 2019, o el pa amb xocolata i oli, reflecteixen el seu compromís amb la qualitat i la tradició. També destaquen plats com l'alvocat amb pesto, pinyons i feta (12,50 euros) o el carpaccio de vedella amb tòfona (17,00 euros), que combinen sabors innovadors amb ingredients de proximitat.

Amb preus entre 30 i 40 euros per persona, Tapas24 ofereix una experiència que eleva les tapes més enllà del menjar ràpid. Si ets a Barcelona, aquest lloc mereix estar a la teva llista. Garantit per Marc Ribas i, segurament, també per qualsevol amant de les tapes!