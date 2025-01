Aquest és el local de Barcelona que té un menú de calçots il·limitats per menys de 25€

L'època de calçots ja ha arribat i són moltes les persones que busquen el millor lloc per menjar-los. Aquesta famosa ceba es devora durant aquestes dates a Catalunya. D'aquí que els restaurants que ofereixen menús atractius guanyin molta popularitat.

Un exemple és el restaurant Mamut Beach Club de Viladecans, a Barcelona. Segons ha compartit el perfil @topfoodbcn a Instagram, el menú d'aquest lloc és espectacular, especialment per als amants dels calçots i les bones graellades. És una opció ideal per a aquells que busquen gaudir d'un àpat complet i deliciós a prop de Barcelona.

Per 40 euros els caps de setmana, aquest menú inclou pa de pagès amb allioli, carxofes a la brasa, calçots il·limitats amb la seva salsa romesco i una opció principal a escollir. Els comensals podran triar entre graellada de carn (amb mongetes de Santa Pau i patata) o un arròs amb ploma ibèrica i vieires.

També inclou dues begudes i postres. Entre setmana ofereixen una versió reduïda del menú per 24,90 euros. El lloc és perfecte per gaudir de l'ambient, amb una terrassa disponible per menjar a l'aire lliure i pàrquing propi.

Uns calçots de primera qualitat al costat de Barcelona

La fama més gran de calçots se l'emporten a Valls, una petita localitat de Tarragona. Allà tenen la seva pròpia denominació d'origen i és habitual que els restaurants de la zona ofereixin calçotades. Ara bé, menjar-los bé fora de la seva àrea no és tan senzill.

Per això, aquest restaurant de Barcelona està guanyant cada cop més fama. A més dels tradicionals calçots, el secret de l'èxit és recomanar un menú complet que deixi els clients amb ganes de repetir un altre dia. Això sí, tots els plats són només aptes per als amants del bon menjar.

El preu és força assequible per a aquells que no escatimen amb la bona gastronomia. Per la qual cosa, acostar-se a Viladecans a degustar els primers calçots de la temporada pot convertir-se en un pla perfecte. Sobretot per als caps de setmana, que és quan normalment es disposa de més temps lliure.

Un bon calçot amb una bona salsa

Els calçots per si sols estan bons, però el secret de l'èxit és el de compaginar-los amb una bona salsa romesco. Per a molts pot semblar una tasca massa difícil elaborar-la, però alguns cuiners han explicat com fer-ho. Un exemple és el de Carme Ruscalleda, qui ha donat els millors consells per triomfar.

Amb tot això, només queda culminar l'àpat amb una mica de carn a la brasa i llestos. Les postres típiques després d'una calçotada són la crema catalana i les taronges, com un gest perquè l'estómac pugui digerir el festí. Sens dubte, la millor època gastronòmica per a molts ja ha començat.