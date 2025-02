Aquesta és la històrica llibreria de Barcelona que diu adeu per sempre: últimes hores

Barcelona s'acomiada d'un altre dels seus negocis més emblemàtics. En aquest cas, es tracta d'una llibreria que ha format part de la vida cultural de la ciutat durant dècades. Per les seves portes han passat milions de persones i no són pocs els que guarden preciosos records en els seus cors.

Es tracta de la llibreria Sant Jordi de Barcelona, que tancarà les portes després de més de 40 anys d'història. Ubicada al cor del Barri Gòtic, s'enfronta al seu comiat definitiu amb una liquidació especial. Des del passat cap de setmana i fins al tancament el 28 de febrer, tots els llibres estan al 50% de descompte i els cartells a un 20%.

En definitiva, l'última oportunitat que tenen els amants de la lectura d'emportar-se un tros d'història de la ciutat. La llibreria Sant Jordi ha estat, des de la seva obertura el 1983, un referent cultural a Barcelona. Fundada per Josep Morales, qui va assumir la direcció el 1998, el negoci ha estat un lloc de trobada per a escriptors, lectors i turistes.

Per què tancarà per sempre la llibreria?

No obstant això, després de la mort de Morales el passat desembre, el futur del local es va veure seriosament compromès. La propietat va exigir un augment de lloguer gairebé deu vegades superior a l'actual. El que es presentava com una xifra insostenible per a un negoci petit i tradicional.

No obstant això, la pressió dels ciutadans i el suport rebut per part dels clients de sempre, va aconseguir canviar la situació. "La propietat facilitarà que continuï una llibreria, amb un contracte assumible per a un comerç com aquest", va explicar Cristina Riera, vídua de Josep Morales. Encara que el lloguer s'ha reduït, l'obstacle principal continua sent trobar un successor que es faci càrrec de la gestió.

Malgrat els esforços per mantenir-la en funcionament, Riera ha confirmat que, si no es troba un nou llibreter, la llibreria tancarà definitivament aquest dijous. "No descartem fins a l'últim moment que una altra persona pugui agafar el relleu i continuar amb la llibreria", afegeix.

"Estem esgotant aquesta última setmana, però encara no hi ha res tancat", ha explicat a El Periòdic. El tancament de la llibreria Sant Jordi ha mobilitzat nombrosos clients que s'han acostat per aprofitar les ofertes. I, al mateix temps, acomiadar-se d'un lloc que ha estat part de les seves vides.

Un lloc emblemàtic de la capital catalana

"La llibreria està plena, està venint molta gent", confirma Riera. Al desembre ja es va realitzar una primera liquidació, amb centenars de persones emportant-se exemplars dels seus prestatges. Ara, amb la fi de la llibreria a la vista, la venda continua, encara que la incertesa persisteix.

La família Morales encara guarda l'esperança que, en l'últim moment, algú es faci amb el llegat de la llibreria Sant Jordi. D'aquesta manera, es podria seguir amb la seva història. Mentrestant, Barcelona diu adeu a un dels seus racons literaris més entranyables.