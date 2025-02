Adeu a aquesta famosa escola de Barcelona: tanca per sempre en 10 dies

Barcelona és molt més que la seva oferta turística. Més enllà dels tancaments de botigues i restaurants, la ciutat continua evolucionant mitjançant un pilar fonamental: l'educació. Un àmbit que no només modela els seus estudiants, sinó que també defineix el futur de la mateixa ciutat.

En la branca de l'educació, la ciutat comtal també està veient perdre part de la seva essència a causa del tancament d'alguns centres. Un exemple és el de l'escola infantil Les Manetes. Situada a Sant Andreu, tancarà el pròxim 28 de febrer a causa de problemes econòmics, segons ha informat Metrópoli Abierta.

Els 26 menors inscrits hauran de trobar una alternativa educativa de cara a l'1 de març. L'escola infantil es troba al carrer Abat Odó, en una zona residencial de Sant Andreu. És un centre de gestió privada que, a causa dels problemes financers, ha decidit cessar la seva activitat a partir de finals de febrer.

Una escola infantil que deixa orfe un barri de Barcelona

Aquest tancament se suma al d'altres escoles infantils a la capital catalana. Tot això en un context de crisi econòmica que ha afectat diversos sectors, inclosa l'educació infantil privada. El Consorci d'Educació de Barcelona ha indicat que ja s'ha iniciat el procés administratiu per al tancament definitiu de l'escola infantil.

Segons fonts de l'organisme, el titular del centre va presentar la sol·licitud per cessar l'activitat “per motius econòmics”. Aquest tancament abrupte ha deixat els pares en una situació complicada. Ja que han de trobar ràpidament una nova opció per als seus fills en un context d'escassetat de places en altres escoles infantils de Barcelona.

L'anunci, que ha estat rebut amb sorpresa i malestar per part de les famílies, ha generat una gran preocupació. Els afectats asseguren que no se'ls ha donat cap possibilitat de negociació per evitar el tancament o, almenys, per gestionar una solució intermèdia. Com una possible pujada de quotes que hauria permès continuar amb l'activitat del centre.

L'esperança de les famílies

En un comunicat conjunt, els pares han expressat el seu desconcert davant la falta de comunicació i el poc temps que han tingut per adaptar-se. El tancament de Les Manetes deixa clar el difícil moment pel qual travessen moltes petites institucions educatives a Barcelona. Els pares demanen que es prenguin mesures per evitar que aquesta situació es repeteixi en més centres.

I és que la falta d'alternatives de qualitat i l'escassetat de places disponibles fan que trobar una solució sigui gairebé impossible. Amb només deu dies per trobar una alternativa, les famílies esperen que les autoritats educatives ofereixin propostes ràpides i eficaces. Ara només queda esperar i veure quin futur els espera.