Gerro d'aigua freda a alguns usuaris del metro de Barcelona: adeu a la T-Mobilitat

En l'entorn del transport metropolità de Barcelona, ha sorgit un contratemps amb T-Mobilitat, l'aplicació clau per desplaçar-se per la ciutat. Aquest imprevist ha generat incertesa entre aquells que planejaven instal·lar-la o actualitzar aquesta app als seus dispositius.

L'origen del problema es troba en un requeriment administratiu imposat per la Unió Europea, que ha fet que l'aplicació hagi estat retirada temporalment de l'App Store. Així doncs, tots els usuaris d'Apple —és a dir, aquells que tenen dispositius iPhone— no poden descarregar l'aplicació T-Mobilitat.

Segons l'Autoritat del Transport Metropolità, la companyia ja ha enviat la documentació necessària, però Apple ha de completar els tràmits corresponents abans de tornar a publicar l'aplicació a la seva botiga.

Una retirada que no és definitiva

La retirada de l'aplicació T-Mobilitat de l'Apple Store no és definitiva, però sí que ha generat malestar entre els fidels usuaris d'iPhone. Aquelles persones que ja tenen l'aplicació instal·lada poden continuar usant-la sense problemes. Tanmateix, aquells que desitgin reinstal·lar-la o descarregar-la per primera vegada es veuran afectats fins que la situació es resolgui completament.

L'ATM ha assegurat que, encara que s'està treballant per solucionar aquest inconvenient, no se sap quant de temps prendrà el procés. Mentrestant, els usuaris afectats es veuen obligats a recórrer a altres alternatives. Així s'ha assegurat des de MetrópoliAbierta.

Una d'elles és la targeta física de T-Mobilitat, que continua funcionant amb normalitat i permet als usuaris continuar accedint als serveis de transport sense problemes. També existeix l'opció d'usar dispositius Android, on l'aplicació continua disponible sense cap contratemps. El que pot ser una alternativa viable per a aquells que no desitgen esperar la resolució de l'inconvenient.

Alguns usuaris mostren la seva indignació a través de les xarxes socials

L'eliminació temporal de l'app ha generat reaccions a les xarxes socials. Molts usuaris ja havien experimentat fallades en l'aplicació, com la necessitat de desinstal·lar-la i tornar-la a descarregar perquè funcionés correctament. Ara, aquest inconvenient s'ha vist amplificat per la retirada, deixant els usuaris d'iPhone sense accés a la solució més ràpida.

Encara que la suspensió està afectant els usuaris, l'empresa responsable ha assegurat que el servei de transport no es veu alterat per a aquells que continuen utilitzant l'app. Tanmateix, aquesta és una situació temporal i s'espera que l'app torni a estar disponible aviat.

Aquest revés es produeix en un moment clau per al sistema de transport públic de Barcelona. Fa tot just dos mesos, l'app T-Mobilitat es va fer plenament operativa en els dispositius iPhone, un assoliment que molts usuaris esperaven. Ara, la situació s'ha complicat, i els viatgers hauran de ser pacients fins que es resolgui el tràmit administratiu pendent.