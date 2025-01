A només 1 hora de Madrid tens la ciutat perfecta per escapar-te: esquí i història

A només una hora de Madrid, en un entorn natural i tranquil, es troba un lloc per als amants de la neu. Aquest destí, amb una combinació perfecta de natura, història i gastronomia, es converteix en el lloc perfecte per a una escapada hivernal.

A més del seu accés fàcil des de la capital, Segovia ofereix una increïble estació d'esquí. La qual es destaca pel seu ambient i la seva oferta adaptada tant a esquiadors experimentats com a famílies que desitgen gaudir de la neu.

La Pinilla: El refugi perfecte per esquiar sense aglomeracions

A la província de Segovia, es troba La Pinilla, una estació d'esquí que ofereix 23 km de pistes en un entorn tranquil i menys massificat que altres pistes. Ideal per a aquells que busquen gaudir de la neu en un ambient relaxat, compta amb opcions per a esquí i snowboard. També és perfecta per als entusiastes de l'esquí de fons i les activitats familiars.

L'estació té un gran avantatge: el seu ambient menys concorregut, cosa que et permet gaudir de les activitats a la neu sense les llargues cues ni les multituds d'altres estacions. A més de les pistes, ofereix rutes per a caminades i activitats a l'aire lliure. Cosa que la converteix en un destí complet per gaudir de la natura i el fred hivern.

La Pinilla ofereix un forfait d'un dia amb accés al recinte, telecadira a tots els circuits i al Restaurant LOBO 1800. El seu horari és de dilluns a diumenge, de 9:30 a 16:30 h. El preu per a adults és de 34,50 EUR entre setmana i 42,50 EUR els caps de setmana, per a nens 29,50 EUR entre setmana i 34,50 EUR caps de setmana.

Monuments i gastronomia per completar la teva escapada

Un cop hagis gaudit de la neu, pots descobrir la rica història de la ciutat de Segovia. El seu Aqüeducte romà, un dels millor conservats del món, és una parada obligatòria. Amb més de 2.000 anys d'història, aquest monument emblemàtic és impressionant tant de dia com quan es cobreix de neu durant l'hivern.

L'Alcàsser de Segovia, amb la seva aparença de castell de conte, és perfecte per visitar, especialment quan el paisatge es cobreix de blanc. Ofereix vistes espectaculars des de la seva torre i és el lloc perfecte per submergir-se en la història medieval de la ciutat.

No pots marxar sense provar la gastronomia local. El garrí rostit i els fesols de La Granja són els plats més representatius, ideals per entrar en calor. I per endolcir el dia, el ponx segovià és les postres perfectes per a un dia d'hivern.