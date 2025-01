El lloc més impressionant per esquiar és a prop de Barcelona: és una bogeria

En les muntanyes del Prepirineu català, una petita estació d'esquí s'ha convertit en una destinació ideal per gaudir de la neu en família. Aquest racó de tranquil·litat és perfecte per a aquells que busquen escapar de les aglomeracions i gaudir d'una experiència més relaxada, envoltats de natura.

L'estació d'esquí de Port del Comte, a la comarca del Solsonès, ha guanyat popularitat gràcies al seu ambient acollidor i les seves modernes instal·lacions. Amb una oferta per a tots els nivells i una àmplia gamma d'activitats per gaudir a l'hivern, és el lloc perfecte per passar un dia en família o amb amics. A més, la seva proximitat a Barcelona fa que sigui una destinació fàcil d'assolir per a un cap de setmana d'esquí.

Diversió per a tots a Port del Comte

Port del Comte és una estació ideal per gaudir de la neu, amb 36 pistes, ofereix opcions per a tots els nivells. A més d'esquiar, es poden fer activitats com senderisme amb raquetes de neu, amb recorreguts senyalitzats per explorar la zona. Els nens també tenen el seu espai al Kids Park, que compta amb una cinta transportadora per pujar i gaudir de baixades en trineu.

Els preus per a adults (a partir de 12 anys) són de 42 € per un dia, si es compren forfets per a dos dies, el preu és de 81 €. Els nens de 7 a 11 anys tenen un forfet de 35 € per un dia i 68 € per dos dies consecutius. Els més petits, fins a 6 anys, poden accedir per 16 €, mentre que els adults majors de 65 anys paguen només 29 € per un dia a les pistes.

Un lloc tranquil al Prepirineu

Port del Comte és al municipi de La Coma i La Pedra, a la Vall de Lord, al Solsonès. Aquest petit poble del Prepirineu català, amb només 282 habitants, és conegut per la seva bellesa natural i el seu ambient tranquil.

Destaca per la seva església romànica de Sant Quirze i Santa Julita, al nucli de La Coma, i les ruïnes del castell de la Pedra. L'Espai Natural de la Serra d'Odèn-Port del Comte ofereix rutes de senderisme, mentre que el Mirador del Querol proporciona unes vistes impressionants de la Vall de Lord. A més, la font de la Puda és famosa per les seves aigües sulfuroses amb propietats medicinals.

A tan sols 150 km de Barcelona, és una destinació perfecta per gaudir de la neu, fer senderisme o simplement descansar en un entorn relaxat. L'estació d'esquí és un refugi per a tots, des dels amants de l'esquí fins als que busquen una escapada a la natura.