Confirmat: si no fas això quan visites Barcelona, es nota que vens de fora

Barcelona, una de les ciutats més turístiques d'Europa, té quelcom especial en la seva manera de moure's. Molts visitants solen recórrer-la a la seva manera, sense conèixer els petits trucs que els locals segueixen per optimitzar el seu temps. Si alguna vegada t'has sentit perdut caminant pels seus carrers, és possible que estiguis cometent un error comú.

Un dels secrets millor guardats pels barcelonins és la manera en què es mouen pels barris, especialment a l'Eixample. Si t'hi fixes bé, notaràs que els locals no segueixen les rutes més directes. Hi ha formes de caminar que, encara que semblen menys eficients, realment estalvien temps.

La tècnica de caminar per l'Eixample: un truc dels locals?

En un recent tuit de l'usuari @BoigBCN a X (Twitter), va mostrar com els habitants de l'Eixample es desplacen entre els carrers. Segons ell, la millor manera de moure's per aquest barri és caminant en zig-zag, quelcom que la seva àvia anomenava "fer l’escaleta".

En el mapa de Barcelona que adjunta, el camí més eficient està marcat en color verd, mentre que el recorregut recte que molts turistes trien està en vermell. La diferència és subtil, però evident: els locals s'endinsen en carrerons i corbes que semblen allunyar-se de l'objectiu final, però en realitat, aquestes dreceres els permeten arribar molt més ràpid.

El debat sobre si aquest mètode realment estalvia temps ha generat opinions dividides. Alguns sostenen que no hi ha diferència significativa, mentre que altres argumenten que el zig-zag estalvia uns preciosos minuts.

No obstant això, un usuari es va prendre la molèstia de calcular la distància exacta entre dos punts en el mapa i, sorprenentment, el camí en zig-zag resulta ser més curt. Mentre que la ruta recta arriba als 1,03 km, l'alternativa dels locals es queda en 953 metres, la qual cosa representa una diferència important en un recorregut habitual.

Per què funciona el mètode del zig-zag?

La clau d'aquest mètode rau en les interseccions dels carrers. Els barcelonins no només coneixen la ciutat, sinó que també aprofiten el fet que cada carrer té múltiples punts d'encreuament als semàfors.

Si un semàfor està en vermell, un local pot girar cap al següent encreuament per continuar avançant sense haver d'esperar molt de temps. Aquesta capacitat de triar entre diverses opcions d'encreuament permet als residents estalviar temps, la qual cosa no és tan obvi per a aquells que visiten la ciutat per primera vegada.

Encara que alguns ho considerin un mite o un truc per a locals, el disseny dels carrers de Barcelona facilita aquest tipus de desplaçament. No tots els barris de la ciutat tenen aquesta mateixa estructura, però a l'Eixample, on els carrers són amples i rectes, el zig-zag resulta ser una tàctica eficient. La clau està a conèixer bé la ciutat i aprofitar el seu disseny urbanístic a favor.

Si alguna vegada visites Barcelona i vols passar desapercebut com a turista, ja saps que seguir una ruta recta no és la millor opció. Aprèn a moure't com un local i, encara que pugui semblar un truc senzill, pot estalviar-te més temps del que imagines. La pròxima vegada que et trobis caminant per l'Eixample, recorda que el camí recte no sempre és el més curt.