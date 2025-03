Aquesta és la gelateria de Barcelona que regala un any de gelats gratis: com participar

Barcelona és una ciutat coneguda per la seva vibrant escena gastronòmica, i en l'àmbit de les postres, el gelat no és l'excepció. Recentment, una de les gelateries més populars ha llançat una campanya especial per celebrar una data important. Aquesta campanya no només té el propòsit de commemorar un dia especial, sinó també de regalar una experiència única als amants del gelat.

Cada 24 de març, se celebra el Dia Europeu del Gelato Artesanal, una data dedicada a reconèixer la qualitat i la tradició d'aquest dolç. Aquest any, per retre homenatge a aquesta jornada, Gelateria Badiani ha decidit organitzar un sorteig a les seves xarxes. Oferint a un afortunat guanyador l'oportunitat de gaudir d'un any sencer de gelato gratuït.

Com participar en el sorteig

El premi d'aquest sorteig és tan dolç com sona: el guanyador rebrà una Copa Piccola diària durant 365 dies. Això es podrà bescanviar en qualsevol de les botigues de Badiani a Barcelona o Màlaga, per la qual cosa els participants d'ambdues ciutats tenen l'oportunitat de gaudir d'aquest premi. La Copa Piccola és la porció més petita, ideal per gaudir cada dia sense preocupar-se pels excessos, però amb un sabor que promet conquerir tots els paladars.

Per participar, els interessats només han de seguir la gelateria Badiani a les seves xarxes socials. Un cop fet això, hauran de compartir una foto gaudint del seu sabor preferit de gelato i incloure tres amics en la publicació.

Aquesta és una forma senzilla d'entrar en el sorteig i, amb una mica de sort, fer-se amb el premi. La promoció estarà activa fins al 31 de març, per la qual cosa és important no deixar passar l'oportunitat de participar.

Badiani, coneguda pel seu gelato artesanal d'alta qualitat, s'assegura que el seu producte es distingeixi del gelat industrial. El seu gelato té una textura molt més cremosa, un sabor més intens i una frescor única. És possible gràcies al seu menor contingut d'aire, que varia entre el 20% i el 30%, a diferència del gelat industrial, que pot arribar a fins al 100% d'aire.

El que fa especial el gelato artesanal

El gelato artesanal es distingeix per diversos factors que el fan una veritable joia de la gastronomia. En primer lloc, s'elabora amb menys greix que el gelat convencional, cosa que el fa més lleuger i menys pesat al paladar.

A més, es prepara de manera diària per garantir la frescor dels seus ingredients. Aquest detall és clau, ja que, a diferència del gelat industrial que es produeix en grans quantitats i es conserva durant llarg temps, el gelato artesanal es realitza en lots petits.

Un altre dels aspectes que el fa especial és la temperatura a la qual se serveix. Mentre que el gelato es presenta a una temperatura lleugerament més alta que el gelat industrial, això permet que la seva textura sigui més suau. En servir-se entre -10 °C i -12 °C, el gelato destaca per la seva cremositat i sabor en cada mos, cosa que els amants d'aquest dolç saben apreciar.

Badiani, amb més de 90 anys d'història, no només s'ha guanyat el reconeixement a Itàlia, sinó que la seva expansió internacional, que va arribar a Espanya el 2022, continua consolidant-se. L'obertura del seu primer establiment a Barcelona va marcar un fita en la seva trajectòria, i amb aquesta campanya, la gelateria continua reforçant la seva presència en el mercat espanyol.