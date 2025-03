Adeu després de gairebé 125 anys d'història: el mític negoci que tanca a Barcelona

Barcelona es prepara per acomiadar un altre dels seus negocis més emblemàtics. La llista d'establiments que decideixen tancar les portes creix i es converteix en una epidèmia silenciosa que preocupa a molts. Sobretot als veïns d'un barri que durant dècades ha pogut gaudir d'una empresa de les de tota la vida.

És l'exemple del que ha succeït amb l'emblemàtic comerç de moble Casa Jornet, fundat el 1901 al barri gòtic de Barcelona. El local, freqüentat per Antoni Gaudí, tanca les portes del seu local al carrer de la Palla, 10. La decisió no està relacionada amb el lloguer, sinó amb la pèrdua progressiva de la clientela local en una zona cada vegada més turística.

Segons explica Ferran Gómez a TOT Barcelona, Casa Jornet no desapareix per complet, sinó que es traslladarà a la plaça dels Traginers. En aquesta nova etapa, l'empresa modificarà el seu model de negoci, centrant-se en la venda en línia i amb cita prèvia. El tancament del local històric es farà efectiu en els pròxims dies, i actualment es troba en procés de liquidació dels seus articles.

Un negoci que forma part de la història de Barcelona

Aquest establiment té un gran valor patrimonial, ja que ocupa un espai que formava part de l'antic convent de Sant Felip Neri. Dins es conserven elements arquitectònics originals, com el menjador, les escales, el primer pis i un pou. La iniciativa Aparadors Artístics, en la qual Casa Jornet ha participat, destaca la importància d'aquest llegat històric.

Casa Jornet va ser fundada per Miquel Jornet Estivill com un taller d'ebenisteria i fusteria, especialitzant-se en mobles auxiliars, prestatgeries, pedestals i capelles. Al llarg dels seus més de 120 anys d'història, quatre generacions de la mateixa família han mantingut viu el negoci. Durant els seus primers anys, l'establiment era visitat amb freqüència pel famós arquitecte.

Segons El Periódico, Gaudí passava davant de la botiga de camí a l'església de Sant Felip Neri, on resava abans d'entrar a Casa Jornet a prendre un cafè. La Guerra Civil va marcar un abans i un després per a la família Jornet. Miquel Jornet i Estivill va ser afusellat per haver ajudat sacerdots de Sant Felip Neri a escapar.

Una nova etapa

No obstant això, la tercera generació de la família va aconseguir fer créixer el negoci, ampliant-lo a tres botigues i un taller. Tot això amb una oferta especialitzada en mobles per encàrrec i acabats personalitzats. Actualment, Casa Jornet es dedica a la restauració i decoració de mobles, així com al muntatge d'oficines i restaurants.

Amb el seu pròxim trasllat a la plaça dels Traginers, l'empresa buscarà adaptar-se a les noves tendències del mercat sense perdre la seva essència artesanal. El tancament del seu local suposa la fi d'una era al barri gòtic, on cada vegada és més difícil sobreviure. I és que el turisme marca la dinàmica d'una zona que fa dècades era l'essència de la ciutat.