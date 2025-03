Ni Barcelona ni Girona: la capital catalana que té una Setmana Santa molt emotiva

Durant la Setmana Santa, una ciutat catalana s'omple de tradició i fervor. Els seus carrers es converteixen en escenaris de devoció, on les processons marquen el ritme dels dies. La història i la fe s'entrellacen en cada racó, creant un ambient únic per a aquells que la visiten.

El nucli antic, amb el seu encant medieval, adquireix una atmosfera especial. Espelmes enceses, tambors i cornetes acompanyen el pas solemne de les confraries a Tarragona. Tant els veïns com els turistes s'endinsen en aquesta celebració, que és una de les més importants del Mediterrani.

Setmana Santa a Tarragona

Tarragona, situada a la costa mediterrània, té uns 135.000 habitants. La seva Setmana Santa és una de les més antigues de Catalunya i té un gran reconeixement. El 2025, se celebrarà del 12 al 21 d'abril, convertint-se en una destinació ideal per a aquestes dates.

Un dels esdeveniments més esperats és la Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant. Es té constància de la seva existència des de 1550 i actualment reuneix més de 4.000 persones. Les confraries i gremis porten 20 misteris pels carrers de la Part Alta, el barri històric de la ciutat.

Els Armats, un grup d'homes vestits com a soldats romans, encapçalen la processó. El seu pas ferm i el so dels tambors trenquen el silenci de la nit, creant un espectacle colpidor. Aquesta tradició va ser declarada ‘Element Patrimonial d'Interès Nacional’ el 2010.

Processons i tradicions

Les celebracions comencen el Diumenge de Rams amb els via crucis organitzats per diferents confraries. Durant la setmana, els passos es poden visitar en diverses esglésies de la ciutat. Alguns d'ells són autèntiques obres d'art, com els creats per Josep María Jujol, deixeble de Gaudí.

El Dijous Sant es realitzen processons més petites i actes litúrgics en diferents parròquies. És una jornada de recolliment i preparació per al gran esdeveniment del Divendres Sant. Aquell dia, la ciutat s'omple de fidels i curiosos que segueixen amb emoció el recorregut de la processó principal.

A més de les processons, Tarragona compta amb el Museu Bíblic Tarraconense. Aquest espai ofereix informació sobre la història i el significat de la Setmana Santa a la ciutat. També hi ha exposicions que mostren la riquesa artística i patrimonial d'aquesta celebració.

El 2009, la Setmana Santa de Tarragona va ser reconeguda com a ‘Festa Local d'Interès Turístic’. El seu impacte va més enllà de la religió, atraient persones interessades en la cultura i la tradició. Cada any, milers de visitants arriben a la ciutat per viure de prop aquests dies tan especials.

Viure la Setmana Santa a Tarragona és una experiència única. Les seves processons, l'emoció dels participants i la bellesa dels passos fan que aquesta celebració sigui inoblidable. La ciutat s'omple d'història, art i fervor, convertint-se en una destinació imprescindible en aquestes dates.